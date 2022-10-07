"Путін боїться не ядерного удару, а свого народу". Зеленський дав інтерв'ю ВВС

46 хвилин(и) тому

Президент України Володимир Зеленський закликав світ до рішучих дій проти Росії, заявивши, що влада РФ почала "готувати своє суспільство" до можливого застосування ядерної зброї у війні.

Проте в інтерв'ю ВВС президент Зеленський заперечив, що закликав завдати ударів по Росії, заявивши, що його слова були неправильно перекладені.

"Ви повинні використовувати превентивні удари, - сказав він, маючи на увазі санкції, - а не атаки".

Підпис до фото, Зеленський під час інтерв'ю з журналістом ВВС Джоном Сімпсоном

Останніми тижнями українська армія відбила значні території в ході успішного контрнаступу, який змусив російські війська залишити позиції, які вони довго утримували.

У відповідь президент РФ Володимир Путін анексував чотири частково окуповані регіони України.

Ці дії викликали побоювання щодо можливої ​​ескалації війни.

Президент Путін та інші високопоставлені російські чиновники припустили, що ядерну зброю - наприклад, тактичну ядерну зброю - можна використати для захисту цих територій, хоча західні офіційні особи кажуть, що немає доказів того, що Москва готова це зробити.

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Розмовляючи з ВВС у Києві, Зеленський сказав: "Вони починають готувати своє суспільство. Це дуже небезпечно".

"Вони не готові це робити, використовувати (цю зброю, - Ред.). Але вони починають говорити про це. Вони не знають, використовуватимуть вони це чи не використовуватимуть. Я думаю, що навіть говорити про це небезпечно".

Він заперечує, що закликав до ударів по Росії під час онлайн-заходу в четвер, заявивши, що слово, яке він використав українською мовою, було неправильно розтлумачене.

Початковий коментар Зеленського був сприйнятий прессекретарем Кремля Дмитром Пєсковим як "заклик розпочати ще одну світову війну", тоді як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що це демонструє, чому Росія мала рацію, починаючи свою "операцію" в Україні.

"Після того перекладу, - сказав президент Зеленський, - вони (росіяни) зробили по-своєму, як це їм вигідно, і почали тлумачити в інших напрямках".

Інтерв'ю у Києві відбулося за кілька годин після того, як президент США Джо Байден заявив, що російська загроза застосування ядерної зброї наблизила світ до "армагеддону" ближче, ніж будь-коли з часів Кубинської кризи під час Холодної війни.

Президент Зеленський заявив, що дії потрібні вже зараз, оскільки погрози Росії є "ризиком для всієї планети".

За його словами, Москва "вже зробила крок", окупувавши Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі АЕС, яку президент Путін намагається перетворити у "власність" Росії.

"Світ може терміново зупинити дії російських окупантів", - заявив Зеленський.

"Світ може запровадити санкційний пакет у таких випадках і зробити все, щоб вони покинули АЕС".

Озброєна сучасною зброєю із Заходу, українська армія досягла значних успіхів на сході та півдні, відвойовуючи міста та села навіть у тих районах, які Кремль вважає тепер частиною Росії.

Ці невдачі, які стали великою незручністю для президента Путіна, викликали незвичайну критику армії країни.

На тлі втрат Путін оголосив про мобілізацію сотень тисяч резервістів, що призвело до поодиноких антивоєнних протестів у Росії та величезного відтоку чоловіків призовного віку.

Президент Зеленський закликав росіян "боротися за своє тіло, права і душу", сказавши: "Зараз ці мобілізовані діти приходять без автоматів, бронежилетів, вони просто м'ясо.... Якщо вони не хочуть бути шашликом… їм потрібно боротися (за життя)".

"Все, чого Путін боїться, це не ядерного удару. Він боїться свого суспільства, свого народу. Тільки цей народ може замінити його, позбавити його влади і віддати її іншій людині".