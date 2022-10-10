Нобелівську премію з економіки отримали вчені зі США за дослідження банків та фінансових криз

4 годин(и) тому

Автор фото, Chris Jackson

Нобелівську премію з економіки присудили трьом американським вченим - професору Бену Бернанке з Інституту Брукінгса, Дугласу Даймонду з Університету Чикаго і Філіпу Дібвігу з Університету Сент-Люїса.

Науковці отримали її за дослідження банків та причин і наслідків фінансових криз.

"Цьогорічні лауреати значно покращили наше розуміння ролі банків в економіці, особливо під час фінансових криз. Важливим висновком у їхньому дослідженні є те, чому необхідно уникати банкрутства банків", - йдеться у пресрелізі Нобелівської премії.

Їхні відкриття допоможуть суспільству краще боротися з фінансовими кризами, вважають засновники премії.

"Здобутки лауреатів покращили нашу здатність уникати як серйозних криз, так і дорогої допомоги банкам", - сказав Торе Еллінгсен, голова комітету премії з економічних наук.

У 2021 році премію розділили троє американських вчених, які вигадали, як робити науково обґрунтовані висновки з начебто ненаукових експериментів.

Нобелівський комітет вважав, що це відкриття допомогло людству наблизитися до розуміння складних процесів у суспільстві та пошуку найкоротшого шляху до загальної гармонії та достатку.

Вручення Нобеля за досягнення в галузі економіки завершує Нобелівський тиждень, який традиційно відбувається на початку жовтня.

Раніше вже оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізики, хімії, медицини, літератури та премії миру:

Премія з економіки спочатку не була прописана у заповіті Альфреда Нобеля. Її почали вручати 1969 року з ініціативи Банку Швеції.