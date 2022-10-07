Зеленському "все одно", чи виживе Путін після української перемоги

1 година тому

Президент України Володимир Зеленський закликав світ до рішучих дій проти Росії, заявивши, що влада РФ почала "готувати своє суспільство" до можливого застосування ядерної зброї у війні.

Проте в інтерв'ю ВВС президент Зеленський заперечив, що закликав завдати ударів по Росії, заявивши, що його слова були неправильно перекладені.

"Ви повинні використовувати превентивні удари, - сказав він, маючи на увазі санкції, - а не атаки".