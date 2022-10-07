Зеленському "все одно", чи виживе Путін після української перемоги
Президент України Володимир Зеленський закликав світ до рішучих дій проти Росії, заявивши, що влада РФ почала "готувати своє суспільство" до можливого застосування ядерної зброї у війні.
Проте в інтерв'ю ВВС президент Зеленський заперечив, що закликав завдати ударів по Росії, заявивши, що його слова були неправильно перекладені.
"Ви повинні використовувати превентивні удари, - сказав він, маючи на увазі санкції, - а не атаки".
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