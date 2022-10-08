Кримський міст у вогні, частина полотна зруйнована. Що сталось?

1 година тому

Автор фото, Reuters

У соціальних мережах публікують кадри величезної пожежі на Керченському мості в анексованому Криму. За даними ЗМІ, на мосту також стався вибух.

На фото та відео також видно пошкодження та навіть обвалення частини дорожнього покриття у воду.

Цистерна з паливом, за попередніми даними, горить на одній із ділянок Кримського мосту, судноплавні арки не пошкоджені, повідомив у своєму телеграм-каналі "радник" голови окупованого Криму Олег Крючков.

Він також заявив, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

"Про причини та наслідки говорити рано", - написав він.

У дорожньому управлінні "Тамань" повідомили, що рух мостом припинено.

Пресслужба "Кримської залізниці" повідомила, що пожежа на Керченському мосту розпочалася із загоряння паливної цистерни у хвості вантажного потяга.

"О 06:05 апаратура показала помилкову зайнятість на залізничних коліях на залізничній частині транспортного переходу через Керченську протоку. Відбулося загоряння паливної цистерни в хвості вантажного поїзда. Локомотив з частиною вагонів виведено на станцію Керч. Ведуться аварійні роботи. Встановлюються причини події", - йдеться у повідомленні.

При цьому на численних кадрах, що публікуються очевидцями в соціальних мережах, видно, що, крім пожежі на залізничній гілці мосту, зруйноване також дорожнє полотно. Кілька секцій просто обвалились у воду.

З чим це пов'язано, поки що неясно.

У Федеральному агентстві морського та річкового транспорту РФ заявили, що судноплавство у Керченській протоці через загоряння цистерни на мосту не зупинялося.

Міністр транспорту Криму повідомив, що наразі опрацьовується запуск поромної переправи в Керчі.

Автор фото, Reuters

А парламенті анексованого Криму вже пов'язують такі події з діями "українських вандалів", передає російське агентство "РІА новини".

Кримський міст, який побудував Путін після анексії півострова, був відкритий у травні 2018 року. Російський президент особисто приїжджав на церемонію відкриття, яку транслювали державні телеканали.

Як підрахувала газета "Ведомости" у лютому 2017 року, загальна вартість проєкту перевищила 300 млрд. рублів.

Росія окупувала та анексувала міст в 2014 році.

Постачання російських військ в Україні

У ЗСУ вже прокоментували пожежу на мосту.

"Ранок на кримському мосту. Горять цистерни з пальним. Також зруйновано частину дорожнього полотна! Все буде Україна!", - повідомили повітряні сили ЗСУ і себе у телеграмі.

Вони не надали інформацію про причини займання та пошкодження.

Пожежу на Кримському мосту прокоментував у твіттері радник глави ОП Михайло Подоляк.

Наразі Кримський міст використовується, зокрема, для постачання російської армії на півдні України.

Він є важливим шляхом постачання російського угрупування військ. Про необхідність його знищення кілька разів говорили українське військове командування. Проте Україна визнавала ,що не має зброї, якою могла б знищити міст.

Теоретично до мосту могли б дістати ракета ATACMS для системи РСЗВ HIMARS, які мають дальність враження 300 км.

Проте США поки що не ухвалювали рішення про їх передачу Києву.

Окрім того, ЗСУ вже кілька місяців намагались знищити Антонівський міст у Херсоні для перерізання постачання російських військ.

Проте десятки випущених ракет тільки пошкодили міст і не завдали таких руйнувань, які видно на Кримському мосту після пожежі потяга з паливом.

Як вказують військові, з якими поспілкувалась ВВС News Україна, перші фото та відео пошкоджень мосту від пожежі свідчать, що логістика постачань російського угруповання військ на півдні України тепер суттєво пошкоджена або й навіть на деякий час зупинена.