"Оксамитовий сезон" і "міст втомився". Соцмережі коментують пожежу на Кримському мосту

29 хвилин(и) тому

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Українські соцмережі вибухнули реакцією на вибух і пожежу на Кримському мосту у суботу вранці.

На залізничному мосту через Керченську протоку спалахнув вантажний потяг, частина автомобільного мосту зруйнована. Рух транспорту припинили. Точну причину вибуху з'ясовує слідство, але російські представники вже вбачають в цьому "український слід".

Реакція чиновників та військових

Одними з перших інцидент прокоментували у своєму телеграмі Збройні сили України.

"Ранок на Кримському мосту. Горять цистерни з пальним. Також зруйновано частину дорожнього полотна! Все буде Україна!", - повідомили повітряні сили ЗСУ.

При цьому військові утрималися від коментування причин займання та пошкодження.

Пожежу на Кримському мосту також прокоментував у твіттері радник глави ОП Михайло Подоляк.

"Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене - повернуто Україні, усе російське окупаційне - вигнане", - написав він у твіттері.

Коментар на подію з'явився у телеграм-каналі Держприкордонслужби України.

"Окупанти стверджують, що загорілась цистерна з паливом. Рух мостом повністю закритий, готується запуск поромної переправи. От вам і добрий ранок", - йдеться у повідомленні прикордонників.

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук пригадав слова мера Києва Віталія Кличка "міст втомився" про аварію на Шулявському мосту, які стали мемом.

"Доброго ранку, Україно! Цитуючи класика: "Кримський міст... втомився", - написав Стефанчук у твіттері.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов іронічно прокоментував пожежу на мосту. Він запостив легендарне відео "З Днем народженням, пане президенте!", на якому Мерилін Монро привітала Кеннеді, натякнувши таким чином на ювілей російського президента напередодні.

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Українська служба з надзвичайних ситуацій жартівливо нагадала про правила пожежної безпеки напередодні опалювального сезону.

"Краще вчитися на чужому гіркому досвіді, ніж на власному - що буде, у разі порушень правил пожежної безпеки", - написала ДСНС у своєму телеграм-каналі.

"Оксамитовий сезон в Криму"

Українські соцмережі вибухнули жартами і мемами. Хештег #кримськийміст набирає шалених обертів у твіттері і фейсбуку.

Військовий журналіст Андрій Лисенко зауважив, що пожежа на мосту сталася у День юриста. "В День юриста так законно запалав! Зі Святом, колеги!!!", - написав він у ранковому дописі.

Твіттер каналу "Ми не празднуєм" жартує з приводу коментарів росіян після вибухів на аеродромі Саки влітку цього року.

Журналіст Сергій Мельничук пригадав, що у Криму зараз "оксамитовий сезон". "Оце я панімаю: оксамитовий сезон в Криму. Гарячий, як одна моя колишня", - написав він у фейсбуці.

Політик і волонтер Сергій Притула написав у твіттері "Цей день настав, Кримський міст перемістився під воду!"

Блогер Максим Щербина доволі точно сформулював емоції багатьох людей суботнім ранком. Він запостив у твіттері фото пожежі зі словами "А у вас бувало таке, що прокидаєшся, а там кримський міст горить?"

Журналіст Роман Вінтонів запостив у твіттері відео виступу колишнього президента України Віктора Януковича, на якому він нервово зламав олівець. Такі асоціації викликав у Вінтоніва обвал частини Кримського мосту.

Користувачі соцмереж вже діляться потенційною версією нової поштової марки, яка, вочевидь, користуватиметься не меншим попитом, ніж славетна марка з крейсером "Москва".

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Інцидент на Кримському мосту цілком може увійти і до відомої серії фантиків із жувальної гумки "Love is...", вважають користувачі соцмереж.

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