У Лимані знайшли два масових поховання - сотні могил

Мерлін Томас

BBC News

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Після витіснення російських військ у Лимані залишається знищена техніка

У звільненому Лимані після відступу росіян знайшли два масових поховання.

Як повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, одне з них налічує близько 200 могил. За попередньою інформацією, це одиничні могили, де поховані цивільні.

За його словами, незрозуміло, скільки тіл міститься на іншій ділянці, але там можуть бути як солдати, так і цивільні. Це - братська могила.

"Точну кількість ще доведеться встановити. Зараз правоохоронці досліджують ці місця і невдовзі приступлять до процесу ексгумації", - написав Кириленко.

Перевірити ці заяви BBC News Україна оперативно не може.

Він також попросив утриматися від коментарів стосовно кількості похованих людей та причин їхньої смерті до остаточних висновків експертів.

1 жовтня стало відомо, що українські військовослужбовці зайшли у Лиман Донецької області.

Як відомо, звільнення Лиману відкриває ворота для звільнення всього Донбасу.

"Стратегічне значення взяття цього пункту важко переоцінити: щоб продовжити успішну харківську операцію, відкрити браму для звільнення подальших територій на сході України", - сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Інші масові поховання

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Раніше президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію у навмисних вбивствах цивільного населення в інших місцях України.

Зеленський заявив, що масові поховання знайшли цієї весни в Бучі, поблизу столиці Києва, а також біля Маріуполя - ключового порту на південному сході України, який зараз окупований Росією.

Слідчі та журналісти виявили докази навмисного вбивства мирних мешканців Бучі та інших прилеглих районів.

Українські війська заявили, що знайшли масові поховання та докази того, що мирні жителі були вбиті після того, як їм зв'язали ноги та руки.

За даними української влади, сотні могил також знайшли біля міста Ізюм на сході країни за кілька днів після відступу російських військ.

Незрозуміло, що сталося з жертвами, але перші дані свідчать про те, що деякі з них могли загинути внаслідок обстрілу та відсутності доступу до медичної допомоги.