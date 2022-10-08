"Сьогодні був непоганий сонячний день". Зеленський у зверненні згадав про Крим

49 хвилин(и) тому

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Володимир Зеленський у зверненні до українців заявив, що російським військовим варто тікати з усієї України, зокрема, з Криму, поки в них є така можливість.

"Сьогодні на території нашої держави був непоганий і здебільшого сонячний день. На жаль, у Криму було хмарно. Хоча й теж тепло. Але хоч би якими не були хмари, українці знають, що робити. І знають, що наше майбутнє - сонячне", - зазначив президент.

"Це майбутнє без окупантів. На всій нашій території, зокрема, і в Криму. Якщо окупанти втечуть, поки мають таку можливість, це буде найкращий варіант для них", - пояснив він.

Він також нагадав, що росіяни, яких змушують лишатися на українській території, можуть здатися в полон.

"Ми гарантуємо всім російським військовим, які добровільно складуть зброю і здадуться в полон, збереження їхнього життя. Україна завжди дотримується всіх міжнародних норм, всіх конвенцій", - пообіцяв Зеленський.

Він наголосив, що інших варіантів - крім втечі або полону, українські військові росіянам вже не залишать.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зеленський у зверненні про вибух на Кримському мосту прямо не згадав, але наголосив, що російським військовим краще втекти з Криму поки є можливість

Вранці в суботу внаслідок вибуху фури на Кримському мості почалася пожежа. Частину автомобільної ділянки мосту було зруйновано, троє людей - за версією російського слідства - загинули.

Увечері в суботу російська влада частково відновила дорожній та залізничний рух мостом. Вантажівки та автобуси, за словами російського керівника Криму Сергія Аксьонова, поки не пропускають.

Керівник Росії Володимир Путін своїм указом поклав на ФСБ повноваження щодо організації та координації захисту транспортного переходу через Керченську протоку.