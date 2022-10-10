Росія вдарила по енергетичних об'єктах. Українські регіони без світла, води і зв'язку

4 годин(и) тому

Автор фото, Reuters

"У них дві мішені - енергооб'єкти по всій державі... Друга мішень - це люди", - заявив президент Володимир Зеленський у зверненні під час масованих російських обстрілів всієї України, що почалися вранці 10 жовтня.

Про можливість таких нападів аналітики попереджали ще влітку, а українська влада заявляла, що готується до них. Проте цього дня росіяни не лише цілили у конкретні об'єкти, але й вражали одразу багато цілей практично по всій Україні, - лік випущених по Україні ракет йшов під сотню.

За інформацією прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, російськими ракетними ударами "пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах і Києві".

"Зараз частина областей знеструмлені. Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком", - попередив прем'єр у Телеграм вранці.

А ближче до вечора він написав, що "електропостачання порушено практично по всій країні". Крім того, у 8 регіонах є проблеми з водопостачанням.

Прем'єр також заявив, що "за попередньою інформацією, більшість об'єктів енергетичної інфраструктури зможемо відновити вже сьогодні. Частина запрацює завтра".

У ДСНС повідомляють, що росіяни влучили по енергетичних обєктах у 8 областях та Києві, де виникло понад 30 пожеж. За даними ДСНС станом на 14:00 електропостачання електропостачання відсутнє у 4 областях: Львівська, Полтавська, Сумська,Тернопільска. На решті території України електропостачання порушено частково.

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"На решті території України електропостачання порушено частково", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграм.

"Вже однозначно зрозуміло, що чимала частина ракет влучила в енергосистеми різних міст", - повідомив заступник голови президентської адміністрації Кирило Тимошенко. За його інформацією, "під прицілом енергообʼєкти від Львова до Запоріжжя, Київщини, Хмельниччини, Дніпра і Вінниці, Франківщини, Сумщини, Харківщини, Житормирщини, Кіровоградщини, загалом весь південь".

Представник президентського офісу попередив, що "потрібно бути готовими до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень".

"Наприклад, лише в Київській області ППО збила шість ракет, але є потрапляння в ТЕЦ", - зазначив Кирило Тимошенко.

Про можливі перебої з енергоживленням через російську масовану атаку попереджають і в Національній енергетичній компанії "Укренерго".

"Ворог здійснює ракетну атаку на енергетичні об'єкти та цивільну критичну інфраструктуру. В містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням, - повідомили в "Укренерго", наголосивши, що "енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень".

Найбільша українська приватна енергетична компанія, ДТЕК, що входить до контрольованої Рінатом Ахметовим групи СКМ, повідомила про те, що серед пошкоджених російськими ударами об'єктів є й її підприємства.

"10 жовтня Росія здійснила черговий акт тероризму по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури по усій Україні. Серед них - енергетичні підприємства ДТЕК Енерго, - йдеться у повідомленні. - Внаслідок обстрілів пошкоджено енергетичне обладнання. Постраждалих немає".

В ДТЕК також повідомляють, що наразі енергетики проводять оцінку пошкоджень та розпочали ремонтні роботи.

Крім того, ДТЕК синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго".

"У разі необхідності, для забезпечення стабільної роботи енергосистеми України підприємствами ДТЕК Енерго будуть задіяні резервні енергоблоки", - повідомляють в компанії.

Центр, Схід, Захід

Про російські удари по критичній інфраструктурі повідомляють практично по всій Україні - в столиці, на Сході та Заході, а також у Центрі. Головний наслідок цих ударів - відсутність електрики.

Як повідомив київський мер Віталій Кличко, через російські обстріли у столиці є "кілька влучань в об'єкти критичної інфраструктури міста".

"Є постраждалі. Всі служби на місцях, працюють", - написав мер столиці у Телеграм.

Пізніше мер Києва повідомив, що через пошкодження на обєктах критичної інфраструктури "застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області".

Про удари по критичній та цивільній інфраструктурі повідомляє і голова Київської ОВА Олексій Кулеба:

"Прильоти в трьох районах області - удари здійснені по критичній та цивільній інфраструктурі".

Згодом голова ОВА Київщини повідомив про відключення електрики в області:

"На Київщині будуть планові вимкнення електропостачання. Про що будемо попереджати заздалегідь. Наразі готується графік вимкнень".

На місцях працюють усі екстрені служби. У разі повітряної тривоги - негайно прямуйте в укриття.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про три удари по місту у понеділок, через які в деяких районах пропало світло, немає води.

"Попередньо три прильоти по Харкову. Удар був по об'єкту енергетичної інфраструктури. У деяких районах міста зникло світло, відсутнє водопостачання", - написав він у Телеграм.

Електрики нема і у Харківській області.

"У зв'язку з влучаннями в об'єкти інфраструктури по області, в нашій громаді відключено електроенергію, що призвело до призупинення водопостачання", - повідомив мер міста Ржавчик Микола Бакшеєв.

Підпис до фото, Російські удари по українській інфраструктурі покривають низку регіонів України

Росіяни також завдали удару і по критичній інфраструктурі Львова.

"Зафіксовано вибух на об'єкті критичної інфраструктури у Львові. Відповідні служби виїхали на місце", - повідомив львівський мер Андрій Садовий.

Він також повідомив, що через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому на разі гаряча вода не подається, пояснив мер Львова.

У місті, твердить Андрій Садовий, запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста.

Пізніше Андрій Садовий повідомив, що "зафіксовано вибух на об'єкті критичної інфраструктури у Львові".

Про удари по критичній інфраструктурі повідомляє й голова Львівської ОВА Максим Козицький:

"Офіційно: зафіксували удари по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Більше інформації згодом".

Згодом він повідомив, що відновлення електропостачання в області може тривати понад добу.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій також повідомив про перебої із електропостачанням через російські удари:

"В результаті прильотів, на території Хмельницької ОТГ є перебої з постачанням електроенергії. Всі служби працюють. Відновимо як найшвидше!"

А мер Хмельницька Олександр Симчишин заявив, що наразі у місті "відсутнє електропостачання, не працює електротранспорт, призупинене водопостачання, не працюють світлофори". Медичні заклади, за словами міського голови, працюють на власних дизель-генераторах.

Про відсутність електрики повідомляють і в Тернополі.

У Кривому Розі також немає світла і води, повідомив голова військової адміністрації Олександр Вілкул:

"Кривий Ріг. У Тернівському та частково Покровському районах міста немає електрики та води через руйнування об'єкта енергетичної інфраструктури. Попередні висновки обстеження - десь включимо швидко, десь - довше, алгоритм зрозумілий, план ліквідації аварії введений у дію. Підвезення води буде організоване автоцистернами".

Перебої з електрикою є й на Полтавщині, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"По всій території області перебої зі світлом та водою. Всі відповідні служби працюють", - написав він у Телеграм.

Удар по критичній енергетичній інфраструктурі прийшовся і на Житомирську область. Як повідомив голова Житомирської військової адміністрації Віталій Бунечко, частину споживачів перевели на резервні джерела електропостачання.

Про удар по інфраструктурному обєкту у Сумській області повідомив голова ОВА Дмитро Живицький:

"В усіх районах області є перебої зі світлом. Подекуди, через це - проблеми з водопостачанням. В Конотопі приліт двох ракет по об'єкту інфраструктури".

"Найскладніший вечір"

Підпис до фото, За даними ДСНС, станом на 14:00 10 жовтня в Україні були повністю знеструмлені чотири області

Як попередив голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, вечір 10 жовтня "буде один із найскладніших вечорів для украінської енергетики".

Він пояснив, що Росія завдала ударів "по великій кількості електростанцій та підстанцій".

"У деяких регіонах тимчасово відсутня електроенергія, а у деяких введені графіки аварійних відключень (так звані "віялові відключення")", - розповів депутат у Телеграм, закликавши українців спробувати скоротити споживання, щоб запобігти аварійним відключенням електроенергії у регіонах, де вона є.

"Сьогодні ввечері та наступні кілька днів давайте зробимо все можливе, щоб мінімізувати споживання електроенергії о 18.00-23.00", - закликав Андрій Герус, додавши, що українські "енергетики вже працюють над тим, щоб забезпечити стабільну, надійну та безперебійну роботу енергосистеми.

Не лише струм

Відсутність електрики практично скрізь означає відсутність води, а також проблеми зі зв'язком, рухом, теплом.

Проблеми із інтернетом мають в Харкові, Житомирі, Полтавській, Львівській та Хмельницькій областях, повідомив заступник голови парламентського комітету з цифрової трансформації Олександр Федієнко. За його словами, наразі об'єкти критичної інфраструктури працюють із використанням супутникових технологій.

Він також попередив, що проблеми зі зв'язком можуть бути і через відсутність електрики, і через перенавантаження систем.

"Зв'язок може зникати суто у разі якщо зникає електроживлення. Можуть бути перебої зі зв'язком саме через це, а також через те що зараз мережі перевантажені. - написав депутат у Фейсбук і закликав обмежити спілкування, якщо це не є критично важливим, аби допомогти відновити критичну інфраструктуру. - Якщо у вас немає зайвої потреби комунікації з вашими рідними та близькими намагайтесь не перевантажувати зараз мережі".

Він також нагадав, що "дуже важливо у такі часи мати заряджений павер-банки бажано такої кількості, щоб вистачило на одну дві доби підтримки ваших мобільних гаджетів".

Про перенавантаження на системи зв'язку заявив і радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

"Збої у роботі телефонного та інтернет зв'язку пов'язані із великим навантаженням на мережі тому, що українці дзвонять своїм близьким, - пояснив він у телеефірі. - Велика кількість людей намагається зателефонувати близьким і дізнатися, як вони. Всі зараз сидять в мобільному інтернеті, читаючи новини, тому зараз велике навантаження, і в тому числі через це є певні збої".

"Укрзалізниця" попереджає про можливість затримки поїздів західного напрямку через ушкодження контактної мережі. Водночас там зазначають, що безперервний рух готуються забезпечити резервні тепловози.

За повідомленням "Укрзалізниці", приміські поїзди на Львівщині, в Конотопському регіоні та на Харківщині рухаються із затримками через знеструмлення контактної мережі.