Як конкурс ведмедів-товстунів на Алясці підкорив увесь світ

Фернандо Дуарте,

BBC World

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Courtesy of L. Law Підпис до фото, Переможця Тижня товстого ведмедя оголосять 11 жовтня

Складно сказати, як самі Отіс і Голлі поставились би до того, що їх називають товстими. Скоріше за все, вони б не заперечували, тому що для всіх ведмедів, які живуть у величезному Національному парку та заповіднику Катмай на Алясці, маса тіла - це дуже важливий показник. А Отіс і Голлі не просто товсті, вони - претенденти на звання переможця Тижня товстого ведмедя 2022.

Що таке "Тиждень товстого ведмедя"?

Автор фото, Courtesy of L. Law Підпис до фото, Поки що титул чемпіона належить ведмедю Отісу

Цей конкурс, який організували в 2014 році і мета якого прославити ведмежий жир, став неймовірно популярним у соцмережах.

У процесі голосування люди віддають перевагу тому чи іншому ведмедю-товстуну, який живе на території цього американського заповідника (ніякої гендерної дискримінації - до участі допускаються і самці, і самки).

У фіналі онлайн-голосування, в якому з року в рік бере участь усе більше людей зі всього світу (і ви також можете взяти участь, клікнувши на цей лінк), вибирають чемпіона.

Як усе починалось?

Автор фото, NPS Підпис до фото, На цьому фото помітно, як один і той же ведмідь на ім'я Джамбо змінюється у розмірах після (зверху) і перед (внизу) сплячкою

Конкурс виник у результаті жартівливої бесіди між працівником Національного парку Катмай (рейнджером) Майком Фітцем та його колегами.

"Ми з колегами розглядали фотографії ведмедів, зроблених вебкамерами у різні пори року, - розповідає Майк. - І оскільки ведмеді до сплячки виглядають куди масивнішими, ніж після пробудження, ми вирішили, що було б кумедно показати фотографії до та після і влаштувати конкурс на найтовстішого ведмедя".

У результаті з'явився Вівторок товстого ведмедя, який став також хорошим приводом розповісти людям про те, яка робота проводиться у заповіднику.

Чого Фітц з колегами не міг передбачити, так це спалаху інтересу до конкурсу в соцмережах - він ріс швидше, ніж талії деяких ведмедиків.

"Запити стали надходити буквально звідусіль, - згадує він. - І невдовзі Вівторок товстого ведмедя перетворився на Тиждень товстого ведмедя. А минулого року в голосуванні взяло участь вже 800 тисяч людей".

А тепер про серйозне: навіщо ведмедю стільки жиру?

Ведмеді - одні з багатьох тварин, які взимку впадають у сплячку.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Для самок, у яких наприкінці сплячки народжуються ведмежата, особливо важливий великий запас жиру

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Ці ссавці можуть проводити у летаргічному стані до восьми місяців у році (хоча називати це справжньою сплячкою у фізіологічному сенсі слова неправильно), і в цей час вони практично не їдять і не п'ють.

"По суті ведмеді переживають стан голоду, який був би не під силу людині, - зазначає Фітц, який зараз працює незалежним натуралістом і співпрацює з низкою провідних телевізійних каналів, присвячених дикій природі. - Для цього, грубо кажучи, їх необхідний жир, який живить їх під час гібернації (глибокого сну - Ред.)".

Це особливо важливо для самок, оскільки часто відразу після сплячки у них народжуються ведмежата і вони використовують жир, який накопичився у тілі, для вироблення необхідного молока. Якщо самка не накопичила достатньо жиру, то і пологів не буде, пояснює натураліст, а це може негативно вплинути на чисельність популяції.

Циклічність гібернацій також означає, що протягом року ведмеді сильно змінюються у розмірах. Готуючись до сплячки, ведмідь може за літо та осінь набрати додаткові 180 кілограмів. Це можна легко помітити на фотографіях одних і тих же ссавців на сайті Національного парку Катмай, знятих у різний час камерами-пастками і біологами, які вивчають ведмедів.

Старі знайомі та новачки

Автор фото, Courtesy of K. Moore Підпис до фото, Цього року на титул чемпіона претендує безіменна поки що ведмедиця "335"

У цьому році за звання найтовстішого "змагаються" відразу 12 ведмедів. У цій групі є як новачки, так і старі фаворити публіки. Серед них - Отіс, одна з місцевих знаменитостей, чинний чемпіон і чотирикратний переможець конкурсу.

Є серед учасників конкурсу також перспективні "нові морди", наприклад, самка під номером 355, яка лише цієї весни вийшла з-під крилечка матусі - двократної переможниці конкурсу, ведмедиці Голлі, яка, до речі, теж серед фаворитів.

Як працює конкурс?

Автор фото, Courtesy of L. Law Підпис до фото, Такими худими ведмеді можуть бути після сплячки

Ведмедів ставлять у пари, люди голосують за переможців дня, і так до самого фіналу, який проводиться у "Вівторок товстого ведмедя" (у цьому році це буде 11 жовтня).

Втім для заповідника Катмай Тиждень товстого ведмедя - це не просто оригінальний спосіб привернути увагу до свого сайту і заманити більше туристів на Аляску. Це ще й хороша можливість популяризувати дику природу.

"Головний плюс нашого конкурсу в тому, що ми розповідаємо людям про неймовірну екосистему, в якій живуть ці ведмеді, - каже Фітц, який тепер входить до ради директорів парку. - Ми показуємо, яка небезпека загрожує цим тваринам через втрату свого середовища та кліматичні зміни".

Національний парк Катмай можна назвати прикладом успішного природоохоронного проєкту: популяція одних лише ведмедів там перевищує 2 тисячі.

Однак це зовсім не означає, що тепер можна заспокоїтися і скласти руки. Наприклад, зовсім недавно, за президента США Дональда Трампа, зелене світло дали планам створити у регіоні гірничодобувні підприємства.

За словами захисників навколишньої природи, їхня реалізація могла би вкрай негативно вплинути на місцеві рибні ресурси і як результат - на ведмедів, для яких така риба, як лосось, є важливим джерелом харчування.

Нова адміністрація Джо Байдена наклала вето на ці плани.