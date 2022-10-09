Як конкурс ведмедів-товстунів на Алясці підкорив увесь світ
- Фернандо Дуарте,
- BBC World
Складно сказати, як самі Отіс і Голлі поставились би до того, що їх називають товстими. Скоріше за все, вони б не заперечували, тому що для всіх ведмедів, які живуть у величезному Національному парку та заповіднику Катмай на Алясці, маса тіла - це дуже важливий показник. А Отіс і Голлі не просто товсті, вони - претенденти на звання переможця Тижня товстого ведмедя 2022.
Що таке "Тиждень товстого ведмедя"?
Цей конкурс, який організували в 2014 році і мета якого прославити ведмежий жир, став неймовірно популярним у соцмережах.
У процесі голосування люди віддають перевагу тому чи іншому ведмедю-товстуну, який живе на території цього американського заповідника (ніякої гендерної дискримінації - до участі допускаються і самці, і самки).
У фіналі онлайн-голосування, в якому з року в рік бере участь усе більше людей зі всього світу (і ви також можете взяти участь, клікнувши на цей лінк), вибирають чемпіона.
Як усе починалось?
Конкурс виник у результаті жартівливої бесіди між працівником Національного парку Катмай (рейнджером) Майком Фітцем та його колегами.
"Ми з колегами розглядали фотографії ведмедів, зроблених вебкамерами у різні пори року, - розповідає Майк. - І оскільки ведмеді до сплячки виглядають куди масивнішими, ніж після пробудження, ми вирішили, що було б кумедно показати фотографії до та після і влаштувати конкурс на найтовстішого ведмедя".
У результаті з'явився Вівторок товстого ведмедя, який став також хорошим приводом розповісти людям про те, яка робота проводиться у заповіднику.
Чого Фітц з колегами не міг передбачити, так це спалаху інтересу до конкурсу в соцмережах - він ріс швидше, ніж талії деяких ведмедиків.
"Запити стали надходити буквально звідусіль, - згадує він. - І невдовзі Вівторок товстого ведмедя перетворився на Тиждень товстого ведмедя. А минулого року в голосуванні взяло участь вже 800 тисяч людей".
А тепер про серйозне: навіщо ведмедю стільки жиру?
Ведмеді - одні з багатьох тварин, які взимку впадають у сплячку.
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
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Кінець подкаст
Ці ссавці можуть проводити у летаргічному стані до восьми місяців у році (хоча називати це справжньою сплячкою у фізіологічному сенсі слова неправильно), і в цей час вони практично не їдять і не п'ють.
"По суті ведмеді переживають стан голоду, який був би не під силу людині, - зазначає Фітц, який зараз працює незалежним натуралістом і співпрацює з низкою провідних телевізійних каналів, присвячених дикій природі. - Для цього, грубо кажучи, їх необхідний жир, який живить їх під час гібернації (глибокого сну - Ред.)".
Це особливо важливо для самок, оскільки часто відразу після сплячки у них народжуються ведмежата і вони використовують жир, який накопичився у тілі, для вироблення необхідного молока. Якщо самка не накопичила достатньо жиру, то і пологів не буде, пояснює натураліст, а це може негативно вплинути на чисельність популяції.
Циклічність гібернацій також означає, що протягом року ведмеді сильно змінюються у розмірах. Готуючись до сплячки, ведмідь може за літо та осінь набрати додаткові 180 кілограмів. Це можна легко помітити на фотографіях одних і тих же ссавців на сайті Національного парку Катмай, знятих у різний час камерами-пастками і біологами, які вивчають ведмедів.
Старі знайомі та новачки
У цьому році за звання найтовстішого "змагаються" відразу 12 ведмедів. У цій групі є як новачки, так і старі фаворити публіки. Серед них - Отіс, одна з місцевих знаменитостей, чинний чемпіон і чотирикратний переможець конкурсу.
Є серед учасників конкурсу також перспективні "нові морди", наприклад, самка під номером 355, яка лише цієї весни вийшла з-під крилечка матусі - двократної переможниці конкурсу, ведмедиці Голлі, яка, до речі, теж серед фаворитів.
Як працює конкурс?
Ведмедів ставлять у пари, люди голосують за переможців дня, і так до самого фіналу, який проводиться у "Вівторок товстого ведмедя" (у цьому році це буде 11 жовтня).
Втім для заповідника Катмай Тиждень товстого ведмедя - це не просто оригінальний спосіб привернути увагу до свого сайту і заманити більше туристів на Аляску. Це ще й хороша можливість популяризувати дику природу.
"Головний плюс нашого конкурсу в тому, що ми розповідаємо людям про неймовірну екосистему, в якій живуть ці ведмеді, - каже Фітц, який тепер входить до ради директорів парку. - Ми показуємо, яка небезпека загрожує цим тваринам через втрату свого середовища та кліматичні зміни".
Національний парк Катмай можна назвати прикладом успішного природоохоронного проєкту: популяція одних лише ведмедів там перевищує 2 тисячі.
Однак це зовсім не означає, що тепер можна заспокоїтися і скласти руки. Наприклад, зовсім недавно, за президента США Дональда Трампа, зелене світло дали планам створити у регіоні гірничодобувні підприємства.
За словами захисників навколишньої природи, їхня реалізація могла би вкрай негативно вплинути на місцеві рибні ресурси і як результат - на ведмедів, для яких така риба, як лосось, є важливим джерелом харчування.
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