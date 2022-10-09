Бойові дельфіни, ракети і супутник. Росія посилює охорону Кримського мосту

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Satellite image ©2022 Maxar Technologies. Підпис до фото, На нових супутникових знімках Maxar Technologies видно дим і вогонь після вибуху на символічному Кримському мосту

Росія посилює охорону свого єдиного моста до Криму після того, як у суботу потужний вибух пошкодив його частини.

Російський президент Володимир Путін наказав ФСБ контролювати ключовий перехід на анексований український півострів.

До вибуху в суботу Кримський міст, пише російське видання "Медуза", вважали одним із найбільш захищених місць на землі - його нібито охороняють із землі, з неба, з моря, під водою і навіть із космосу.

Як влаштована охорона мосту?

З обох під'їздів до мосту стоять спецзагони Росгвардії. "Медуза" пише, що вони мали би оглядати автомобілі, що заїжджають на переправу на предмет вибухівки чи незаконних вантажів, однак ці перевірки були вибірковими.

Російський мінтранс каже, що фури і вантажівки просвічують спеціальними системами, які нібито можуть "виявити навіть гайку в салоні машини або роздивитися, що взяв із собою водій на обід".

Автор фото, OSINTtechnical/твіттер/скрін Підпис до фото, OSINTtechnical/твіттер/скрін

На самому мосту облаштовані спостережні пункти. "Медуза" пише, що в разі надзвичайної події спецзагін швидкого реагування має прибути на місце за кілька хвилин.

Росгвардії нібито допомагають спецсили прикордонного контролю ФСБ і антидиверсійні групи на землі та на воді.

За даними видання, на воді міст охороняють малі рухомі катери, оснащені ракетами, кулеметами і гранатометами. За потреби вони можуть отримати підмогу - кілька десантних катерів БК-16, що мають подібне озброєння, а також моторні човни.

Щоб захистити міст від тарана, перед його опорами побудували спеціальні циліндричні бетонні укріплення, які не дадуть кораблям підпливати близько до опор.

Із суші кораблі підтримує береговий ракетний комплекс "Бал", оснащений протикорабельними ракетами з дальністю ураження до 260 кілометрів, і сучасний комплекс "Бастіон" із крилатими ракетами "Онікс".

"Медуза" пише, що міст охороняють і під водою. Щоб не допустити замінування чи підриву опор, у воді чергують військові водолази і спеціальні групи Чорноморського флоту. А система контролю акваторії "Плавник" нібито дає змогу виявити людину на відстані 2 км, а судно - на відстані 3 км.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Російські служби гасили пожежу на Кримському мосту

Крім водолазів і пасток, у захисті Кримського мосту нібито задіяні і спеціально навчені дельфіни.

Росія нібито стежить за мостом зі спеціального супутника "Космос-К". А небо над переправою регулярно патрулюють російські винищувачі Су-27 і протичовновий літак-розвідник Іл-38.

На землі міст охороняють протиповітряні системи різної дальності: ракетний комплекс С-400 "Тріумф" і зенітно-гарматний "Панцир-С1".

Також повідомляється, що для захисту моста працюють спеціальні звукові пастки (система "Амулет-П") та радіолокаційні системи, зокрема "Подсолнух" (стоїть у Криму і може виявляти цілі на відстані 450 кілометрів) і станція "Воронеж-ДМ" (покриває відстань у 6 тисяч кілометрів).

Наслідки вибуху в суботу

Міст є ключовим символом анексії Росією Криму від України в 2014 році. За словами російських слідчих, у результаті вибуху загинуло троє людей.

Чиновники повідомили, що роботи з ремонту пошкоджених ділянок розпочнуться негайно.

Російська влада швидко вжила заходів, щоб знову відкрити ті частини ключового переходу, які все ще залишилися неушкодженими, і повідомила пізно в суботу, що міст був частково відкритий для автомобільного та залізничного руху.

Автор фото, Reuters

Виступаючи в неділю, призначений Москвою губернатор Криму Сергій Аксьонов заявив, що залізничний рух продовжуватиметься в звичайному режимі, але вціліла дорога поки що прийматиме лише легковий транспорт.

Вантажівки та автобуси перевозитимуть поромами, додав він.

Міст є життєво важливою артерією в ланцюзі постачання Москви до фронту її вторгнення в Україну та до самої анексованої території Криму.

Президент Путін має провести засідання Ради безпеки Росії в понеділок, що, за словами Кремля, є запланованим заходом.

Російський національний антитерористичний комітет заявив, що пошкодження було спричинено вибухом замінованої вантажівки, внаслідок чого загорілися 7 залізничних вагонів.

Чи стоїть за вибухом Україна?

Офіційний Київ відреагував на вибух ледве завуальованим схваленням, але чиновники не вказали, що за нападом стоять українські сили.

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні в суботу визнав інцидент, зазначивши: "Сьогодні на території нашої держави був непоганий і переважно сонячний день".

"На жаль, у Криму було хмарно. Хоча теж тепло", - додав він.

Міст, який російські ЗМІ називають "будівництвом століття", мав вирішальне значення для Росії для переміщення військової техніки, боєприпасів і військ на південь України.

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Зараз на півдні, в окупованій Херсонщині, триває контрнаступ українських військ.

Оскільки міст відіграє стратегічну роль у війні, українська влада заявила, що він є законною ціллю, так як вони обіцяють повернути собі півострів.

Минулого місяця Україна взяла на себе відповідальність за серію авіаударів по Криму, серед яких напад на російську військову базу в Саках.