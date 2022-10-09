Путін звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби

57 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP via Getty Images

Російський президент Володимир Путін заявив, що підрив на Кримському мосту організували і виконали українські спецслужби.

Про це він сказав під час зустрічі з головою Слідчого комітету Росії Олександром Бастрикіним, який відзвітував, що після вибуху відкрили кримінальне провадження за статтею про тероризм.

"Всі наші дані початкового етапу розслідування сьогодні дозволяють нам зробити однозначний висновок - це теракт, який готували українські спецслужби", - доповів Бастрикін Путіну.

Українські сили не взяли на себе відповідальність за вибух на мосту.

"Тут, як ви щойно виклали, сумнівів немає - це теракт, направлений на руйнування критично важливої інфраструктури РФ", - відповів Путін, свідчить стенограма на сайті Кремля.

Кадри цієї зустрічі також показували на російському телебаченні.

"І автори, виконавці, замовники - спецслужби України", - додав Путін.

Бастрикін відповів, що до інциденту причетні спецслужби України, а також громадяни Росії та іноземних держав, "які допомагали в підготовці цього теракту".

У суботу російський Національний антитерористичний комітет заявляв, що на мосту стався підрив вантажного автомобіля, що призвело до спалаху семи паливних цистерн залізничного складу. У результаті обвалилася частина автомобільного мосту.

"Нами вже встановлений маршрут руху вантажівки, де відбувся вибух - це Болгарія, Грузія, Вірменія, Північна Осетія, Краснодарський край", - сказав Бастрикін і додав, що осіб, які брали участь в організації цього маршруту, вже встановили.

Що кажуть в Україні?

Українські сили не взяли на себе відповідальність за вибух на мосту.

Після заяв російського президента радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у твіттері, що обвинувачення України в тероризмі з боку Путіна має занадто цинічний вигляд "навіть для Росії".

Автор фото, MYKHAYLO PODOLYAK

"Не минуло й 24 годин відтоді, як російські літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, убили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це", - додав Подоляк, нагадавши про нічний удар по місту, що стався менш ніж за добу після вибуху на Кримському мосту.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

У суботу, день вибуху, президент Володимир Зеленський згадав інцидент на мосту в своєму вечірньому зверненні, зазначивши: "Сьогодні на території нашої держави був непоганий і переважно сонячний день".

А радник Подоляк у день вибуху твітив, що "усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене - повернуто Україні".

Однак, на його думку, вибух на мосту - це результат внутрішних розбірок між ФСБ та приватними військовими компаніями, яким не подобається керівництво російського міноборони та генштабу російських збройних сил.

"За мить до зміни кадрів ФСБ йде у нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна. Тепер міноборони зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Ще не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю - фура заїхала з РФ", - додав він у твіттері пізніше в день вибуху.

Міст, який російські ЗМІ називають "будівництвом століття", мав вирішальне значення для Росії для переміщення військової техніки, боєприпасів і військ на південь України.