У центрі Києва вибухи
У понеділок зранку 10 жовтня Київ опинився під масованим рактеним обстрілом.
Вибухи лунали у різних районах міста - у центрі поблизу університету Шевченка, біля залізничного вокзалу, на околицях міста орієнтовно на Троєщині та у Святоншинському районі.
Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу у Києві, проте вокзал працює, повідомила згодом Укрзалізниця.
"Висадка та посадка на поїзди проводиться через західний та східний підземні переходи, які водночас виконують роль укриття", - йдеться у телеграм-каналі компанії.
Мер Віталій Кличко повідомив про кілька влучань в об'єкти критичної інфраструктури міста.
Спочатку була інформація про 8 загиблих та 24 поранених людей. Цифри постійно змінююються.
На фото з місця обстрілів є тіла перехожих. Горіли 6 авто. 15 авто пошкоджено.
Один зі снарядів влучив у дитячий майданчик у парку Шевченка.
Ракета влучила поруч з нещодавно збудованим пішохідним "мостом Кличка" з Володимирської гірки до арки Дружби народів. Міст має пошкодження.
Пошкодження міг зазнати і пам'ятник князю Володимиру.
Ракети вразили обʼєкти у Шевченківському та Соломʼянському районах Києва, розповів Віталій Кличко.
Центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби.
Київське метро призупинило рух поїздів червоною лінією, тимчасово зачинений пересадочний вузол "Театральна"-"Золоті ворота". Всі підземні станції працюють як укриття.
10 жовтня вся Україна опинилась під масованим ракетним ударом.
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