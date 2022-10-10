У центрі Києва вибухи

9 годин(и) тому

Автор фото, Reuters

У понеділок зранку 10 жовтня Київ опинився під масованим рактеним обстрілом.

Вибухи лунали у різних районах міста - у центрі поблизу університету Шевченка, біля залізничного вокзалу, на околицях міста орієнтовно на Троєщині та у Святоншинському районі.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу у Києві, проте вокзал працює, повідомила згодом Укрзалізниця.

"Висадка та посадка на поїзди проводиться через західний та східний підземні переходи, які водночас виконують роль укриття", - йдеться у телеграм-каналі компанії.

Автор фото, GLEB GARANICH

Мер Віталій Кличко повідомив про кілька влучань в об'єкти критичної інфраструктури міста.

Автор фото, VALENTYN OGIRENKO Reuters

Спочатку була інформація про 8 загиблих та 24 поранених людей. Цифри постійно змінююються.

На фото з місця обстрілів є тіла перехожих. Горіли 6 авто. 15 авто пошкоджено.

Один зі снарядів влучив у дитячий майданчик у парку Шевченка.

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Ракета влучила поруч з нещодавно збудованим пішохідним "мостом Кличка" з Володимирської гірки до арки Дружби народів. Міст має пошкодження.

Пошкодження міг зазнати і пам'ятник князю Володимиру.

Автор фото, камера спостереження

Ракети вразили обʼєкти у Шевченківському та Соломʼянському районах Києва, розповів Віталій Кличко.

Центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби.

Київське метро призупинило рух поїздів червоною лінією, тимчасово зачинений пересадочний вузол "Театральна"-"Золоті ворота". Всі підземні станції працюють як укриття.

10 жовтня вся Україна опинилась під масованим ракетним ударом.

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