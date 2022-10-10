Запоріжжя знову обстріляли. Що відомо

9 годин(и) тому

Автор фото, Анатолій Куртєв

Вночі росіяни знову обстріляли Запоріжжя. Було десять "прильотів".

У центрі міста зруйновано ще один багатоповерховий житловий будинок, розповів керівник ОВА Олександр Старух.

Вибухи у Запоріжжі було чутно близько 2 ночі.

Станом на шосту годину ранку відомо про одну загиблу людину. Ще п'ятеро людей поранені. Серед постраждалих - дитина, у якої порізи від уламків скла, розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Рух транспорту в місті частково обмежений.

Запоріжжя нещадно обстрілюють протягом останніх тижнів. У ніч на 9 жовтня росіяни завдали ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах.

Наразі відомо загалом про щонайменше 14 загиблих та 89 поранених, з яких 11 - діти.