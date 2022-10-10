Масштабна ракетна атака по містах України. Що відомо

8 годин(и) тому

Автор фото, Нацполіція Підпис до фото, Наслідки обстрілу у центрі Києва

У понеділок вранці вибухи пролунали у Києві, Львові, Дніпрі та інших містах України.

Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах і місті Києві. Прем'єр Денис Шмигаль прокоментував наслідки масованих обстрілів України росіянами.

Частина областей знеструмлені. Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком.

Всі служби працюють на місцях, відновлюють інфраструктуру.

Системі ППО вдалося збити понад 40 ракет з 70.

У МВС повідомляють, що збої у роботі телефонного та інтернет зв'язку пов'язані із великим навантаженням на мережі тому, що українці дзвонять своїм близьким.

Міста під обстрілами

Російські війська завдали ракетні удари по багатьох містах.

"Україна під ракетним обстрілом. Є інформація про удари в багатьох містах країни. В наслідок обстрілів постраждали цивільні", - повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Автор фото, Нацполіція

Президент Володимир Зеленський підтверджує, що внаслідок атаки Росії по українських містах і селах 10 жовтня є жертви.

"Повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені", - написав він у телеграмі.

Автор фото, VALENTYN OGIRENKO

У Києві ракети влучили в об'єкти у центральних районах міста - Шевченківському і Солом'янському.

Одна з ракет впала біля пам'ятника Грушевського на вулиці Володимирській. Ще одна ракета влучила поруч із нещодавно збудованим пішохідним "мостом Кличка" з Володимирської гірки до арки дружби народів.

Автор фото, VALENTYN OGIRENKO

Кількість жертв постійно змінюється. Станом на 10 ранку, 8 людей загинуло та 24 отримали поранення, повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

Він розповів, що на місці удару загорілися шість автомобілів, понад 15 авто пошкоджено.

Автор фото, Reuters

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Центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби.

Пізніше у соцмережах повідомили про повторні вибухи у столиці.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу у Києві, проте вокзал працює, повідомляє "Укрзалізниця".

Про масовану ракетну атаку у Дніпропетровській області повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Є загиблі та поранені. Також повідомили про вибухи у Дніпрі.

У Львівській області зафіксували удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Інформацію підтвердив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Більше інформації згодом. Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях, є загроза нових ракетних ударів. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу", - написав він у телеграмі.На Львівщині випустили 15 ракет, частина з них збила ППО, розповів голова ОВА.

Кореспонденти ВВС повідомляють зі Львова про гучні вибухи, а також проблеми зі світлом.

Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Житомирщини. Частину споживачів вже переведено на резервні джерела живлення, повідомляє голова ОВА.

Автор фото, VALENTYN OGIRENKO

Він також зазначив, що очного навчання у школах міста і області сьогодні не буде.

Голови обласних ОВА підтвердили вибухи у Кременчуцькому районі Полтавської області та у Кропивницькому районі Кіровоградської області.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляє про вибухи у Кременчуцькому районі.

З'явились повідомлення про роботу ППО Хмельницькій та Тернопільській областях.

Автор фото, Reuters

Російська армія також завдає ударів по Харкову, повідомляє обласна військова адміністрація. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що було три прильоти.

"Попердньо - три прильоти по Харкову. Удар був по об'єкту енергетичної інфраструктури. В деяких районах міста зникло світло, відсутнє водопостачання", - написав він.

В усіх районах Сумської області є перебої зі світлом, подекуди - проблеми з водопостачанням.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомляє про приліт двох ракет по об'єкту інфраструктури, але не вказує, куди саме.

У Одесі було чути вибухи. ОВА каже, що в області ППО збила 3 ракети та 5 дронів-камікадзе.

Проблеми зі світлом по всій Україні

Через ракетні атаки росіян по всій території України можливі перебої зі світлом. Про це повідомляє Укренерго.

За інформацією, ракетні атаки спрямовуються на енергетичні об'єкти та цивільну критичну інфраструктуру.

Енергетики застосовують резервні схеми живлення та ремонтують пошкодження.

Через обстріли можливі віялові відключення світла, попереджають в офісі президента.

Чимала частина ракет влучила в енергосистеми різних міст. Під прицілом енергообʼєкти від Львова до Запоріжжя, Київщини, Хмельниччини, Дніпра і Вінниці, Франківщини, Сумщини, Харківщини, Житормирщини, Кіровоградщини, загалом весь південь.

Лише в Київській області ППО збила шість ракет, але є потрапляння в ТЕЦ.

У неділю президент Росії Путін виступив із заявою, в якій звинуватив у підриві Кримського мосту спецслужби України.