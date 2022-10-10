"Ціль ракетних ударів - енергосистема і люди". Зеленський звернувся до українців

6 годин(и) тому

Автор фото, Володимир Зеленський

Мішенню ракетних ударів по Україні в понеділок вранці стали енергосистеми і люди, сказав президент Володимир Зеленський у терміновому зверненні до українців.

У понеділок вранці Росія завдала масованих ракетних ударів по Києву, Львову, Дніпру і багатьох інших українських містах. Внаслідок атак є загиблі й поранені.

Ракети впали у центрі столиці, влучили в об'єкти інфраструктури, в результаті є перебої з енергопостачанням.

Володимир Зеленський оприлюднив термінове звернення до громадян України. Він зазначив, що сили РФ завдали удари ракетами та іранськими дронами-камікадзе.

"Внаслідок атак постраждали Київщина, Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Суми, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь", - зазначив президент.

Мішенню стали енергосистеми України, друга мішень - це люди.

"Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди", - сказав Зеленський. За його словами, мета ударів - залякати українців.

Президент додав, що сили повітряної оборони змогли збити 38 повітряних цілей.

Трохи пізніше цю ситуацію прокоментував і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він повідомив, що Росія випустила вже 75 ракет по Україні.

"41 з них знешкоджено нашою ППО. Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян", - написав Залужний.

Він закликав усіх залишатися в укриттях.

"Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян. Однак ворожа атака триває", - додав він.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував у твіттері ранкові атаки. Він написав, що російські обстріли викликають в українців "лють і презирство", а не страх, а також бажання "знищувати терористів".

Наразі відомо про 8 загиблих і десятки поранених внаслідок ракетних ударів по Києву, пошкоджені об'єкти інфраструктури у деяких містах України.