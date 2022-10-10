Путін підтвердив ракетні удари по Україні і пообіцяв "жорстку відповідь"

4 годин(и) тому

Автор фото, скриншот відео "РИА Новости"

Президент Росії Володимир Путін підтвердив ракетні удари по низці об'єктів в Україні у понеділок вранці.

У відеозверненні він заявив, що Росія завдала ударів по військових об'єктах і енергетичній інфраструктурі України з високоточної зброї великої дальності.

Путін сказав, що Україну обстрілювали "за пропозицією міноборони і за планом генштабу".

Він каже, що цілили по об'єктах військового управління та зв'язку України.

З ранку понеділка по всій території України тривали масовані ракетні атаки. Вони відбулися через два дні після вибуху на Кримському мосту, який особливо цінний для президента Росії.

Автор фото, офіс президента

Пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів, а також житлові будинки, машини, дитячий майданчик. Загинули понад десять людей.

Ще у неділю Путін заявив, що вибух на Керченському мосту влаштували українські спецслужби. Він назвав це "терористичною атакою" і пообіцяв "жорстку" відповідь на будь-які подальші "терористичні" акти на території Росії.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Російські удари по українській інфраструктурі

Якщо Україна і надалі продовжить спроби "проведення терактів на території Росії", відповіді будуть "жорсткими і відповідатимуть рівню загроз", заявив російський президент.

Путін назвав атаки на ЗАЕС, які на його думку вчинила українська сторона, "атомним тероризмом", а також заявив, що СБУ "здійснило три теракти щодо Курської АЕС", "неодноразово підриваючи лінії високого класу напруження електростанцій".

Російський президент також заявляє, що Україна намагалася підірвати газопровід "Турецький потік".

Автор фото, офіс президента

"Здійснено цілий ряд терактів і спроб подібних злочинів щодо об'єктів електроенергетики та газотранспортної інфраструктури нашої країни, включаючи спробу підриву на одному з ділянок газотранспортної системи "Турецький потік". Все це доведено об'єктивними даними, у тому числі свідченнями тих самих затриманих виконавців цих терактів", - сказав Путін.

За його словами, залишати без відповіді "такі злочини просто неможливо".

Очікується, що сьогодні російський лідер зустрінеться з Радою безпеки та обговорить вибух на Кримському мосту, який стався у суботу.