Росія вдарила по Києву: є загиблі та поранені

3 годин(и) тому

Вранці 10 жовтня Росія здійснила масований обстріл України ракетами та іранськими безпілотниками.

Постраждали десятки міст України, зокрема, і Київ.

У столиці росіяни вдарили по середмістю, пошкодивши консульство Німеччини, музеї та парки. Один з ударів прийшовся по дитячому майданчику в улюбленому місці відпочинку киян - парку ім. Шевченка.

Росія також обстріляла залізничний вокзал та ТЕС.

Метро у Києві працює в якості укриття.

Зауваження: відео містить чутливі кадри.