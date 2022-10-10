Україна не експортуватиме електрику до ЄС. Через удари російських ракет

1 година тому

Автор фото, AFP

Через російські ракетні обстріли Україна припиняє експорт електроенергії до ЄС, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Припинення експорту запланували на 11 жовтня.

Український урядовець наголосив, що таке рішення є вимушеним і що в Україні ухвалювали його, беручи до уваги значення енергетичних поставок до Європи - як для України, так і для країн ЄС.

"Українська електроенергія, яку ми експортували після синхронізації до ЄС, а також окремими лініями до Молдови і Польщі, допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність європейської енергосистеми", - повідомив Герман Галущенко у фейсбук, наголосивши, що експорт не припинявся навіть тоді, коли почалися обстріли Запорізької АЕС, контрольованої російськими військовими. "Навіть після того, як була зупинена Запорізька атомна електростанція, що більше 7 місяців знаходиться в російській окупації, Україна виконувала свої зобов'язання перед європейськими партнерами з експорту електроенергії", - нагадав урядовець."Але сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми", - повідомив міністр енергетики України.

Підпис до фото, Російські удари по українській інфраструктурі покривають низку регіонів України

За повідомленнями "Укренерго", відтоді, як експорт електрики до Європи вийшов на промислові обсяги наприкінці червня і до 9 жовтня, Україна отримала за неї майже 5 млрд грн.

Українські президент та прем'єр заявили, що головною мішенню російської масованої ракетної атаки на Україну 10 жовтня були енергетичні об'єкти.

СБУ закликала користувачів соцмереж поки що не повідомляти, по яких саме енергетичних об'єктах влучили росіяни.

Проте про пошкоджене обладнання своїх підприємств вже заявили у найбільшому приватному енергохолдингу ДТЕК.

А голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук повідомила у фейсбук про ліквідацію пожежі на Бурштинській ТЕС, - своєрідному "енергоострові", звідки Україна експортувала електроенергію до Європи ще до "енергетичного безвізу" із ЄС.

За даними ДСНС, росіяни влучили по об'єктах критичної інфраструктури у 12 областях та Києві, де виникло понад 30 пожеж.

Станом на вечір 10 жовтня частково порушено електропостачання у Києві та 15 областях: Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Сумській та Тернопільській.

Раніше у ДСНС повідомляли про повну відсутність електрики у Сумській, Тернопільській, Львівській та Полтавській областях.

Підпис до фото, За даними ДСНС, станом на 14:00 10 жовтня в Україні були повністю знеструмлені чотири області

Разом із тим, як повідомили після наради у президента представники уряду, очікується, що до ночі постачання електрики відновлять у переважній більшості регіонів.