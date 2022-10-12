Нова зброя для ЗСУ і чому Україна переможе. Теленовини ВВС

У випуску 12 жовтня:

  • Партнери дають нову зброю Україні, НАТО готове посилити її протиповітряну оборону.
  • То що ж саме і хто стоїть за вибухом на Кримському мосту?
  • Перемога ­­­за Україною, Росія приречена на поразку - висновки екс-директора ЦРУ.
  • Ситуація на ЗАЕС - деталі від співробітника Інституту газу Костянтина Сімейка.
  • Письменниця Ірена Карпа про рух за відмову від російської літератури.

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