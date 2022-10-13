Азовець розповідає про російський полон, Гроссі про зустріч з Путіним. Теленовини ВВС

1 година тому

У випуску 13 жовтня:

Україна повертає більше полонених. Колишній полонений боєць полку Азов лейтенант Ілля Самойленко розповів BBC про умови полону.

Яку зброю передають Україні? Зустріч міністрів країн НАТО.

Коли над Україною закриють небо? Кореспондент BBC Олег Черниш.

Знімальна група ВВС на борту літака, який доставляє озброєння українським військовим.

ПАРЄ оголосила режим Російської Федерації - терористичним, а Генасамблея ООН підтримала резолюцію про територіальну цілісність України. Але що це означає для України?

Президент Туреччини Ердоган зустрівся з Путіним в Астані.

"Путін перебуває у власноруч створеній кризі"', - вважає колишній гендиректор MI-6 Алекс Янгер.

Голова МАГАТЕ Гроссі розповів про зустріч із Путіним. Деталі від кореспондентки ВВС Жанни Безп'ятчук.

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