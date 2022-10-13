Азовець розповідає про російський полон, Гроссі про зустріч з Путіним. Теленовини ВВС

У випуску 13 жовтня:

  • Україна повертає більше полонених. Колишній полонений боєць полку Азов лейтенант Ілля Самойленко розповів BBC про умови полону.
  • Яку зброю передають Україні? Зустріч міністрів країн НАТО.
  • Коли над Україною закриють небо? Кореспондент BBC Олег Черниш.
  • Знімальна група ВВС на борту літака, який доставляє озброєння українським військовим.
  • ПАРЄ оголосила режим Російської Федерації - терористичним, а Генасамблея ООН підтримала резолюцію про територіальну цілісність України. Але що це означає для України?
  • Президент Туреччини Ердоган зустрівся з Путіним в Астані.
  • "Путін перебуває у власноруч створеній кризі"', - вважає колишній гендиректор MI-6 Алекс Янгер.
  • Голова МАГАТЕ Гроссі розповів про зустріч із Путіним. Деталі від кореспондентки ВВС Жанни Безп'ятчук.

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