Азовець розповідає про російський полон, Гроссі про зустріч з Путіним. Теленовини ВВС
У випуску 13 жовтня:
- Україна повертає більше полонених. Колишній полонений боєць полку Азов лейтенант Ілля Самойленко розповів BBC про умови полону.
- Яку зброю передають Україні? Зустріч міністрів країн НАТО.
- Коли над Україною закриють небо? Кореспондент BBC Олег Черниш.
- Знімальна група ВВС на борту літака, який доставляє озброєння українським військовим.
- ПАРЄ оголосила режим Російської Федерації - терористичним, а Генасамблея ООН підтримала резолюцію про територіальну цілісність України. Але що це означає для України?
- Президент Туреччини Ердоган зустрівся з Путіним в Астані.
- "Путін перебуває у власноруч створеній кризі"', - вважає колишній гендиректор MI-6 Алекс Янгер.
- Голова МАГАТЕ Гроссі розповів про зустріч із Путіним. Деталі від кореспондентки ВВС Жанни Безп'ятчук.
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