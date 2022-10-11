Ракетний удар по Львову. Постраждали об'єкти енергетики, в місті зникає світло
Російські війська знову завдали удару по Львову, місцева влада повідомляє про кілька вибухів в місті.
"У Львові чути вибухи. Є проблеми з електроенергією", - написав мер Андрій Садовий.
Голова місцевої обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомляє, що попередньо постраждали об'єкти енергетики у Львівській області.
"Станом на цю мить відомо про три вибухи на двох об'єктах енергетики у Львівській області", - написав він.
Внаслідок ракетного удару 30% Львова тимчасово без електроенергії. Також перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста, повідомляє Садовий.
У центрі зупинився міський електротранспорт.
За попередніми даними, травмовано одну людину.
Росіяни вже завдали ударів по Львову та області 10 жовтня, тоді практично в усьому місті зникло світло, були перебої зі зв'язком.