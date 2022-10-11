Ракетний удар по Львову. Постраждали об'єкти енергетики, в місті зникає світло

1 година тому

Автор фото, Reuters

Російські війська знову завдали удару по Львову, місцева влада повідомляє про кілька вибухів в місті.

"У Львові чути вибухи. Є проблеми з електроенергією", - написав мер Андрій Садовий.

Голова місцевої обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомляє, що попередньо постраждали об'єкти енергетики у Львівській області.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Наслідки ударів 10 жовтня

"Станом на цю мить відомо про три вибухи на двох об'єктах енергетики у Львівській області", - написав він.

Внаслідок ракетного удару 30% Львова тимчасово без електроенергії. Також перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста, повідомляє Садовий.

У центрі зупинився міський електротранспорт.

За попередніми даними, травмовано одну людину.

Росіяни вже завдали ударів по Львову та області 10 жовтня, тоді практично в усьому місті зникло світло, були перебої зі зв'язком.