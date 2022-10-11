"Рятувала дітей з раком крові". Під час обстрілу Києва загинула лікарка "Охмадит" Оксана Леонтьєва

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Охмадит Підпис до фото, Оксана Леонтьєва - лікар-гематолог, вона пропрацювала у відділенні трансплантації кісткового мозку 11 років.

Під час обстрілу Росією Києва 10 жовтня загинула лікарка дитячої спеціалізованої лікарні "Охмадит" Оксана Леонтьєва, у неї залишився 5-річний син.

Про це повідомив колектив лікарні у фейсбуці.

Оксана Леонтьєва вранці саме їхала на роботу, коли уламки ракет вразили місто.

"Вранці 10 жовтня Оксана завезла 5-річного сина Григорія в дитячий садок. Востаннє. Далі поїхала в Охматдит, аби рятувати пацієнтів, як вона це робила вже багато років. Життя Оксани забрала російська ракета, її машина згоріла вщент в середмісті Києва. Через цей жахливий терористичний обстріл, загинуло і постраждало багато невинних людей", - йдеться в повідомленні лікарні.

Леонтьєва - лікар-гематолог, вона пропрацювала у відділенні трансплантації кісткового мозку 11 років.

Автор фото, охмадит

"Оксана рятувала дітей з раком крові. Ця молода жінка була справжнім професіоналом і опорою для своїх пацієнтів та колег. Вона була самовідданою та відповідальною людиною і лікарем", - повідомляє лікарня.

Маленького сина Леонтьєвої буде виховувати дідусь, бо батько хлопчика також помер близько року тому.

Автор фото, охмадит

У соцмережах висловлюють співчуття через трагедію. Зокрема, найбільший український фонд допомоги онкохворим дітям "Таблеточки" висловив Леонтьєвій подяку "за кожну дитячу перемогу над хворобою".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив обурення через дії Росії, які призвели до трагедії, і заявив, що саме такі випадки мають вплинути на позицію країн, які зволікають з допомогою Україні.

"Сирітство Григорія - це результат того, що в якійсь столиці довго радяться чи надавати Україні протиповітряну і протиракетну зброю, в іншій грають у "нейтральність", у третій втомилися від війни та санкцій, у четвертій готуються тиснути руку Путіну, а якесь медіа чи лідер думок намагається нав'язати думку, що Україна сама винна в цьому, бо занадто активно і успішно захищається від Росії", - написав він в фейсбуці.

Автор фото, Охмадит

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10 жовтня Росія здійснила масований ракетний удар по всій території України, постраждала енергетична інфраструктура та центр Києва.

По всій країні загинули 19 людей, з них шість - в столиці.

В тому числі, як повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, загинув 41-річний полковник поліції, начальник відділу департаменту кіберполіції Юрій Заскока.

Поліцейський у момент удару саме їхав на роботу бульваром Шевченка, який був в епіцентрі вибухів.

Росія підтвердила, що мала на меті обстріляти Україну у відповідь на атаку на Кримський міст 8 жовтня, але заявила, що її метою була енергетична та військова інфраструктура, а не цивільні об'єкти та мирні мешканці.

Західні країни, в тому числі США та Євросоюз, висловили обурення атакою Росії, а українська влада вкотре закликала надати Україні засоби ППО та ПРО, щоб захистити мешканців та інфраструктуру.

Зокрема, президент Зеленський заявив, що "ППО - це питання номер один" в оборонній співпраці України та США.

"Немає часу приймати співчуття, обурення і занепокоєння. Нам потрібна зброя, ППО та більший санкційний тиск, повна ізоляція держави-терориста, - заявив Кулеба. - Голоси, просякнуті страхом, втомою або бажанням врятувати Путіна, мають залишитися на узбіччі історії".