МВФ: найгірше для світової економіки ще попереду

Лора Джонс

Бізнес-кореспондентка, BBC News

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Міжнародний валютний фонд (МВФ) попередив, що для світової економіки "найгірше ще попереду", оскільки війна в Україні триває, а ціни стрімко зростають.

У своїй останній оцінці світової економіки МВФ заявив, що "для багатьох людей 2023 рік буде схожим на рецесію".

Організація, яка працює над стабілізацією світової економіки, погіршила свої прогнози економічного зростання через наслідки вторгнення Росії в Україну.

Зростання у Великій Британії, як очікується, наступного року майже зупиниться і становитиме лише 0,3%.

Це означає зниження на 0,2% порівняно з липневим прогнозом МВФ і різке зниження темпів зростання економіки Британії відносно 3,6%, очікуваних у 2022 році.

"Тверда рука"

Після того, як міністр фінансів Британії Квасі Квартенг оприлюднив плани значного скорочення податків, МВФ розкритикував пропозиції уряду, попередивши, що ці заходи, ймовірно, посилять кризу вартості життя.

У надзвичайно відвертій заяві МВФ ішлося, що ця пропозиція, швидше за все, посилить нерівність і тиск, що підштовхне зростання цін.

МВФ працює над стабілізацією світової економіки, і одна з його ключових ролей - діяти як система раннього економічного попередження.

Фонд заявив, що розуміє пакет уряду, спрямований на стимулювання зростання, але зазначив, що зниження податків може прискорити темп зростання цін, який центральний банк Британії намагається знизити.

У своєму останньому звіті у вівторок радник МВФ з економічних питань П'єр-Олів'є Гурінша сказав: "Коли збираються грозові хмари, політики повинні мати тверду руку".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Крісталіна Георгієва заявила в понеділок, що великі економіки повинні продовжувати свої зусилля щодо зниження вартості життя

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Він визнав, що цей найбільший податковий пакет за 50 років, запропонований міністром, "дещо сприятиме зростанню в найближчій перспективі", попри те, що він викликав потрясіння на фінансових ринках.

Також у звіті додається, що ці заходи ускладнять боротьбу з інфляцією, яка показує, як з часом змінюється вартість життя.

МВФ також попередив, що уряди повинні захистити найменш забезпечені верстви населення від впливу вищих цін.

Бідніші домогосподарства часто витрачають відносно більше, ніж інші, на їжу, опалення та паливо, зазначається у звіті - у всіх цих сферах спостерігалося різке зростання цін через обмеження експорту енергоносіїв та зерна після початку російської війни в Україні.

Особливо сильно постраждали країни, які в Європі покладалися на російський газ. Наприклад, економіка Німеччини наступного року, за пронозами, має скоротитися.

Тим часом очікується, що російська економіка наступного року скоротиться на 2,3%, що стане найбільшим падінням серед усіх країн, включених до прогнозів МВФ.

Виступаючи в понеділок, голова МВФ Крісталіна Георгієва зазначила, що зростання також сповільнюється в Китаї через продовження коронавірусних обмежень, а у США зростання процентних ставок "почало кусатися".

На перших особистих зустрічах між МВФ і Світовим банком після пандемії вона сказала, що країни можуть "зменшити біль, який очікує нас у 2023 році", якщо будуть співпрацювати.

Вона додала, що МВФ наполягатиме на тому, щоб великі економіки продовжували свої зусилля зі зниження вартості життя, навіть якщо вони негативно впливатимуть на економічне зростання.

Якщо вони не докладуть достатніх зусиль, сказала вона - "у нас проблеми. Ми не можемо дозволити, щоб інфляція стала потягом, що втратив керування.

Вона також зазначила, що заходи повинні бути "правильно спрямованими", щоб не спровокувати ще більше зростання цін.