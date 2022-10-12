"Захисник планети". Зонд DART успішно змінив траєкторію астероїда

Джонатан Амос

науковий кореспондент ВВС

20 хвилин(и) тому

Автор фото, NASA/ESA/STScI/Hubble

Американська космічна агенція NASA заявила, що їхня нещодавня спроба змінити траєкторію руху астероїда була успішною.

Вчені підтвердили, що орбіта космічного тіла завширшки 160 метрів, відомого як Діморф, змінилася після того, як зонд DART зіткнувся з ним минулого місяця.

До такого висновку вчені дійшли після вимірювань за допомогою низки космічних і земних телескопів.

Місія була задумана для перевірки потенційної стратегії захисту Землі від загрозливих об'єктів.

Досягнення DART доводить, що така ідея спрацює - за умови, що її вчасно ініціюють, і ціль не буде надто масивною.

"Ця місія показує, що NASA намагається бути готовою до всього, що готує нам Всесвіт", — сказав представник агенції Білл Нельсон.

"Я вважаю, що NASA довела, що ми серйозні захисники планети", - сказав він журналістам.

У вівторок космічна агенція оприлюднила дані на підтвердження своїх оцінок, включно з новими знімками, зробленими космічним телескопом Габбл та невеликим італійським супутником, який розташовувався приблизно за 50 км від удару.

Автор фото, ASI Підпис до фото, Кадри із супутника

Зіткнення відбулося приблизно за 11 мільйонів кілометрів від Землі.

Зонд NASA розміром з холодильник влучив прямо в Діморф зі швидкістю 22 000 км/год, внаслідок чого самознищився.

Цей астероїд обертається навколо значно більшого (780 м завширшки) об'єкта під назвою Дідим. Перед зіткненням Діморф робив повний оберт навколо нього за 11 годин 55 хвилин.

Нові ж дані телескопа показують, що цей орбітальний період скоротився до 11 годин і 23 хвилин - тобто на 32 хвилини. Це означає, що Діморф наблизився до Дідима на "десятки метрів", кажуть у NASA.

Автор фото, NASA/JHU-APL Підпис до фото, Так виглядає Діморф

NASA визначила мінімальний період, який означатиме успіх місії - 73 секунди або більше. Результати, опубліковані у вівторок, показують, що DART перевищив цей показник більш ніж у 25 разів.

"Це зміна періоду обертання Діморфа навколо Дідима на 4%. DART просто трохи підштовхнув його. Але якщо робити це в майбутньому, то треба робити це за кілька років наперед", - прокоментувала докторка Ненсі Шабот з лабораторії прикладної фізики Університету Джона Гопкінса, який очолював місію для NASA.

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"Час дійсно є ключовим для того, щоб уможливити використання такого роду відхилення астероїда в майбутньому як частину набагато ширшої стратегії захисту планети", - додала вона.

Вчений програми DART, доктор Том Статлер, також висловив застереження щодо того, щоб робити занадто далекосяжні висновки з експерименту.

За його словами, астероїди мають різні форми та склад, на чому наголошували щоразу, коли місія відвідувала новий об'єкт.

"Ми не повинні надто завзято стверджувати, що один тест на одному астероїді розкаже нам, як поводитиметься будь-який астероїд у подібній ситуації", - підкреслив він.

"Але ми можемо використовувати цей тест як опорну точку для фізичних розрахунків у симуляціях, які показують наслідки різних видів ударів у різних ситуаціях", - додав він.

Через чотири роки Європейська космічна агенція (ESA) проведе подальші дослідження Дідима та Діморфва в межах місії Гера.