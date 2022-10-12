Хлої Кардаш'ян видалили рідкісну пухлину з обличчя

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Хлої Кардаш'ян раніше мала меланому

Хлої Кардаш'ян розповіла, що їй видалили "надзвичайно рідкісну" пухлину з обличчя.

38-річна зірка пояснила в інстаграмі, що звернулася до лікарів і зробила біопсію "невеличкої шишки" через сім місяців після того, як вона її вперше помітила.

Лікарі сказали Хлої, що їй потрібно негайно зробити операцію.

Зірка реаліті-шоу додала, що сподівається, що це заохотить інших відвідати лікаря, якщо вони помітять зміни на своїй шкірі.

Автор фото, Instagram/khloekardashian Підпис до фото, Хлої каже, що дуже рада, що вчасно звернулася до лікарів

Зараз вона відновлюється після операції і жартує, що шанувальники тепер можуть "насолоджуватися тим, які чудові пов'язки для обличчя я роблю".

Коли Хлої було 19 років, їй вже робили операцію з видалення меланоми - різновиду раку шкіри.

"У мене була меланома на спині, і мені зробили операцію, щоб видалити її, тож я схильна до меланом", - сказала вона.

Вона закликала інших людей бути обережними та робити регулярні перевірки.

"Я щодня користуюся сонцезахисним кремом, для мене це як релігія, тож ніхто від цього не застрахований. Будь ласка, поставтеся до цього серйозно та регулярно проходьте самоогляд, а також щорічні огляди".

Що таке меланома?

Не найпоширеніший і не єдиний вид раку шкіри, але один із найсерйозніших. Якщо його не лікувати, він може поширитися на інші органи

Близько 16 700 людей на рік отримують такий діагноз

Його викликають аномальні клітини шкіри, які безконтрольно розростаються через пошкодження ДНК. Також його може спровокувати інтенсивне опромінення ультрафіолетом

Доктор Бав Шергілл з Британської асоціації дерматологів каже, що хоча меланома набагато частіше зустрічається у людей похилого віку, вона зустрічається також і у молодих людей. Фактично рак шкіри є однією з найпоширеніших форм раку серед підлітків і молоді.

Якщо вас турбує родимка або зміни шкіри, вам слід негайно звернутися до лікаря. Якщо родимки сверблять, кровоточать або мають неправильну форму, це тривожні ознаки

Більшість меланом з'являються на видимих ділянках шкіри, однак деякі з них можуть виникати навіть у носі, роті, анусі чи піхві