Зеленський на G7: Росія замовила в Ірану 2400 "шахедів", на кордон Білорусі потрібні спостерігачі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія замовила в Ірану тисячі дронів-камікадзе.
Про це він сказав, виступаючи на екстреному засіданні "Великої сімки".
"Одних тільки "шахедів" Росія замовила в Ірану 2400, за даними нашої розвідки... Тому важливо, щоб ми мали достатню кількість ракет для ППО і ПРО, і щоб вони були інтегровані з нашими системами оборони", - повідомив президент.
Зеленський вкотре наголосив на важливості швидкої поставки Україні новітніх систем протиповітряної і протиракетної оборони.
Це питання має бути обговорене на найближчому засіданні міністрів оборони країн-партнерів в форматі "Рамштайну".
Останніми тижнями Росія масово використовує проти України іранські дрони-камікадзе "Шахед-136".
Ними вони атакують як військових, так і цивільну інфраструктуру. Зокрема, 11 жовтня вдарили по Ладижинській ТЕС.
Раніше експерти вказували, що Росія могла отримати 300 таких апаратів.
За словами Зеленського, атаки дронів-камікадзе настільки масові, що повідомлення про їхнє збиття вранці 11 жовтня він отримував майже кожні 10 хвилин.
Загроза з Білорусі
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Кінець подкаст
Крім того, українська розвідка повідомляє, що іранські безпілотники вже завезені росіянами в Білорусь. З цього напрямку вони можуть атакувати північні і західні регіони України.
"До Білорусі надходять іранські дрони-камікадзе "Shahed-136" (в армії РФ перейменовані на "Герань-2"). Станом на 10 жовтня, на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8", - повідомило 11 жовтня Головне управління розвідки міноборони.
Зеленський наголосив, що територія Білорусі вже використовується для ведення агресії проти України.
"Зараз бачимо ще більшу загрозу. Росія намагається прямо втягнути Білорусь в цю війну", - сказав президент.
Приводом може бути провокація з начебто "атакою України проти Білорусі".
"Україна не планувала і не планує військових заходів проти Білорусі", - заявив Зеленський.
Щоб не допустити цієї провокації він пропонує поставити спостерігачів на кордоні.
"Ми пропонуємо своє рішення: на кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації", - повідомив президент України.
ППО для захисту
Для боротьби з повітряними атаками Росії президент закликає терміново посилити протиповітряну (ППО) і протиракетну оборону (ПРО) України.
Він наголосив на важливості отримання зенітно-ракетних комплексів середнього і дальнього радіусу дії.
"Це дозволить створити ешелоновану систему оборони", - наголосив очільник держави.
Він також звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона і голови уряду Італії Маріо Драгі з проханням надати зенітно-ракетні комплекси SAMP-T. Це сучасна протиповітряна система, розроблена на початку 2000-х італійсько-французьким консорціумом Eurosam.
Цей ЗРК, пускова установка якого розміщується на вантажівці Renault, призначений для захисту від літаків противника і балістичних ракет.
"Ми дуже очікуємо постачання систем SAMP-T. Якщо це можливо, то вони потрібні вже найближчими місяцями", - наголосив Зеленський.
Він також закликав інші країни "Великої сімки" допомогти фінансово для створення "повітрянного щита" України. Це має, на його думку, покласти край ракетному терору з боку Росії.
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