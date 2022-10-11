Зеленський на G7: Росія замовила в Ірану 2400 "шахедів", на кордон Білорусі потрібні спостерігачі

4 годин(и) тому

Автор фото, ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія замовила в Ірану тисячі дронів-камікадзе.

Про це він сказав, виступаючи на екстреному засіданні "Великої сімки".

"Одних тільки "шахедів" Росія замовила в Ірану 2400, за даними нашої розвідки... Тому важливо, щоб ми мали достатню кількість ракет для ППО і ПРО, і щоб вони були інтегровані з нашими системами оборони", - повідомив президент.

Зеленський вкотре наголосив на важливості швидкої поставки Україні новітніх систем протиповітряної і протиракетної оборони.

Це питання має бути обговорене на найближчому засіданні міністрів оборони країн-партнерів в форматі "Рамштайну".

Останніми тижнями Росія масово використовує проти України іранські дрони-камікадзе "Шахед-136".

Автор фото, Стратком ЗСУ

Ними вони атакують як військових, так і цивільну інфраструктуру. Зокрема, 11 жовтня вдарили по Ладижинській ТЕС.

Раніше експерти вказували, що Росія могла отримати 300 таких апаратів.

За словами Зеленського, атаки дронів-камікадзе настільки масові, що повідомлення про їхнє збиття вранці 11 жовтня він отримував майже кожні 10 хвилин.

Загроза з Білорусі

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Крім того, українська розвідка повідомляє, що іранські безпілотники вже завезені росіянами в Білорусь. З цього напрямку вони можуть атакувати північні і західні регіони України.

"До Білорусі надходять іранські дрони-камікадзе "Shahed-136" (в армії РФ перейменовані на "Герань-2"). Станом на 10 жовтня, на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8", - повідомило 11 жовтня Головне управління розвідки міноборони.

Зеленський наголосив, що територія Білорусі вже використовується для ведення агресії проти України.

"Зараз бачимо ще більшу загрозу. Росія намагається прямо втягнути Білорусь в цю війну", - сказав президент.

Приводом може бути провокація з начебто "атакою України проти Білорусі".

"Україна не планувала і не планує військових заходів проти Білорусі", - заявив Зеленський.

Щоб не допустити цієї провокації він пропонує поставити спостерігачів на кордоні.

"Ми пропонуємо своє рішення: на кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації", - повідомив президент України.

ППО для захисту

Для боротьби з повітряними атаками Росії президент закликає терміново посилити протиповітряну (ППО) і протиракетну оборону (ПРО) України.

Він наголосив на важливості отримання зенітно-ракетних комплексів середнього і дальнього радіусу дії.

"Це дозволить створити ешелоновану систему оборони", - наголосив очільник держави.

Він також звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона і голови уряду Італії Маріо Драгі з проханням надати зенітно-ракетні комплекси SAMP-T. Це сучасна протиповітряна система, розроблена на початку 2000-х італійсько-французьким консорціумом Eurosam.

Цей ЗРК, пускова установка якого розміщується на вантажівці Renault, призначений для захисту від літаків противника і балістичних ракет.

Автор фото, Міністерство оборони Франції Підпис до фото, ЗРК SAMP-T, що виробляється італійсько-французьким консорціумом

"Ми дуже очікуємо постачання систем SAMP-T. Якщо це можливо, то вони потрібні вже найближчими місяцями", - наголосив Зеленський.

Він також закликав інші країни "Великої сімки" допомогти фінансово для створення "повітрянного щита" України. Це має, на його думку, покласти край ракетному терору з боку Росії.