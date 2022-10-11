Новий обмін полоненими. В Україну повернулись 32 військових

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Андрій Єрмак Підпис до фото, Звільнені українські військові

Україна і Росія провели черговий обмін полоненими. Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

Попередній обмін полоненими відбувся в кінці вересня. Тоді вдалося повернути більше 200 українських військових.

Зокрема, з Росії вдалось повернути командирів полку "Азов".

Серед нових звільнених - офіцери, сержанти та солдати ЗСУ.

"Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти", - зазначив Єрмак.

Автор фото, Андрій Єрмак Підпис до фото, Військові пройдуть медогляд і реабілітацію після полону

Він не оприлюднив прізвищ звільнених полонених. Але розповів історії декоторих з них.

"Сьогодні ми звільнили рядового, який служив разом зі своїм старшим братом. Брат загинув на його очах, а молодший брат в той же день потрапив в полон. У старшого брата залишилась дружина та дві доньки".

Водночас керівник ОП сказав про повернення тіла загиблого бійця ЗСУ. Ним виявися колишній футбольний тренер Дмитро Фіалка.

"Сьогодні провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 32 наших воїна та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки", - наголосив він.

Автор фото, "Динамо" (Львів) Підпис до фото, Дмитро Фіалка був футбольним тренером і військовим

Хто такий Дмитро Фіалка?

Про загибель Фіалки повідомив 4 вересня футбольний клуб "Динамо" (Львів).

"Сьогодні стало відомо про те, що екстренер ДЮФА "Динамо" (Львів) загинув, виконуючи бойове завдання. Дмитро Богданович був одним із перших, хто пішов захищати нашу державу зі зброєю в руках після нападу російських окупантів", - заявили в клубію

Відомо, що громадянин Ізраїлю 39-річний Дмитро Фіалка останніми роками проживав в Україні.

За даними ізраїльских ЗМІ, він раніше репатріювався в Ізраїль, служив тут у бригаді "Нахаль", пройшов Другу Ліванську війну. Потім працював тренером дитячого футбольного клубу "Маккабі" у Беер-Шеві, де тепер живуть його мати та сестра.

Декілька років тому, за словами друзів Фіалки, він поїхав до України, де зустрів дівчину. Вони побралися, народилися діти.