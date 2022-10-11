G7 обіцяє Україні ППО, другий день російських ударів по цивільних. Теленовини ВВС

У випуску 11 жовтня:

  • Підсумки другої доби російських обстрілів.
  • Стійкість українців попри масовані атаки - репортаж із Києва.
  • Як дрони-камікадзе пошкодили Ладижинську ТЕС.
  • ЗСУ наступають на сході - що їм допомагає? Репортаж ВВС із фронту.
  • Зеленський просить у партнерів протиповітряний захист. Генсек НАТО каже: системи вже в дорозі.
  • Чого чекати від Росії далі і чому українська ППО збиває лише 40-60% ракет? Оцінка оглядача журналу Economist.
  • Чи можливий напад із Білорусі і чого домагається Лукашенко? Розмова з білоруським журналістом.
  • І що відомо про кар'єру нового російського командувача на війні, яку Росія веде в Україні? Про генерала Суровікіна - оглядач ВВС.

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