G7 обіцяє Україні ППО, другий день російських ударів по цивільних. Теленовини ВВС
У випуску 11 жовтня:
- Підсумки другої доби російських обстрілів.
- Стійкість українців попри масовані атаки - репортаж із Києва.
- Як дрони-камікадзе пошкодили Ладижинську ТЕС.
- ЗСУ наступають на сході - що їм допомагає? Репортаж ВВС із фронту.
- Зеленський просить у партнерів протиповітряний захист. Генсек НАТО каже: системи вже в дорозі.
- Чого чекати від Росії далі і чому українська ППО збиває лише 40-60% ракет? Оцінка оглядача журналу Economist.
- Чи можливий напад із Білорусі і чого домагається Лукашенко? Розмова з білоруським журналістом.
- І що відомо про кар'єру нового російського командувача на війні, яку Росія веде в Україні? Про генерала Суровікіна - оглядач ВВС.
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