Байден: Путін - "раціональний гравець", але прорахувався перед вторгненням в Україну

3 годин(и) тому

Автор фото, CNN

Президент США Джо Байден дав ексклюзивне інтерв'ю журналісту телекомпанії CNN Джейку Тапперу. Його повну версію показали в ефірі минулої ночі. Сама по собі ця подія є доволі примітною, оскільки американський лідер вкрай рідко дає інтерв'ю.

Минулого тижня Байден заявив, що ризик "ядерного Армагеддону" - на найвищому рівні за останні 60 років, а в інтерв'ю сказав, що загрози застосування ядерної зброї, що находять від Росії, можуть призвести до катастрофічних наслідків.

При цьому сам Байден не вірить, що російський президент Володимир Путін наважиться застосувати ядерну зброю в Україні.

Нижче - основні моменти, яких Байден торкнувся в інтерв'ю.

Про можливість застосування ядерної зброї та дії США

"Я не думаю, що він зробить це. Гадаю, що він безвідповідально говорить про це, світовий лідер однієї з найбільших ядерних держав світу каже, що він може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні", - сказав Байден.

Він відмовився повідомити, як виглядатиме відповідь США, якщо Путін таки реалізує погрози. За його словами, Пентагон завчасно розробив різні варіанти дій на випадок такого сценарію.

"Це обговорювалося, але я про це не розповідатиму. Було б безвідповідально з мого боку говорити про те, що ми будемо чи не будемо робити", - додав президент.

"Ви просили Пентагон розіграти цей сценарій?" - запитав Таппер.

"Пентагон не потрібно просити", - відповів Байден.

Автор фото, Sarah Silbiger/CNN

Про прорахунки Путіна перед вторгненням в Україну

Байден сказав під час інтерв'ю, що вважає Володимира Путіна раціональним політиком, який серйозно прорахувався під час вторгнення в Україну.

"Гадаю, він раціональний гравець, який дуже прорахувався", - заявив він.

Цілі Путіна в Україні Байден назвав безглуздими.

"Ви послухайте, що він говорить. Якщо ви послухаєте промову, яку він сказав після ухвалення цього рішення [про вторгнення], він говорив про те, що він має бути лідером Росії, що об'єднає всіх російськомовних. Я просто вважаю це ірраціональним", - сказав він.

На думку Байдена, Путін помилково вважав, що українці підкоряться російським військовим. Це була хибна думка, яку відкинули самі українці запеклим опором російській агресії.

"Я думаю, Джейк, він вважав, що його зустрінуть із розкритими обіймами, що це - дім матінки Росії у Києві, і що там його приймуть. Гадаю, він просто повністю прорахувався", - сказав Байден.

Про можливість переговорів із Путіним

Саму можливість поговорити із Путіним на полях саміту "Великої двадцятки" у листопаді на Балі Байден не виключив, хоч і обмовився, що сам із ним зустрічатися не планує.

"Послухайте, у мене немає наміру зустрічатися з ним, - сказав Байден. - Але, наприклад, якби він прийшов до мене на саміті G20 і сказав, що хоче поговорити про звільнення [баскетболістки] Бріттні Грайнер, я зустрівся б з ним. Все залежить від обставин".