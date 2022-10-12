Маск заперечує, що говорив із Путіним перед своїм скандальним "мирним планом"

Джордж Райт

BBC News

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Інвестор та винахідник, мільярдер та засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що не спілкувався з кремлівським лідером Володимиром Путіним перед тим, як оприлюднити свій "мирний план" для України.

"Я розмовляв із Путіним лише один раз, і це було близько 18 місяців тому. Темою розмови був космос", - написав Маск у твіттері.

Про те, що американський мільярдер розмовляв з російським президентом, перш ніж запропонувати умови для укладання миру між РФ та Україною, повідомив виданню Vice американський політолог Ян Бреммер. Він стверджував, що бізнесмен сам розповів йому про це.

За словами Бреммера, Маск сказав, що Путін "готовий до переговорів", але тільки в тому випадку, якщо Крим залишиться російським, Україна буде нейтральною та визнає анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Бреммер додав, що під час розмови російський президент заявив Маску, що ці цілі будуть досягнуті, "попри все", а також попередив про "можливість ядерного удару, якщо Україна вторгнеться в Крим".

Сам Маск пізніше спростував цю інформацію.

Минулого тижня Ілон Маск поділився у твіттері своїми пропозиціями щодо миру в Україні та міркуваннями про те, як може завершитись війна.

Серед його пропозицій було провести новий референдум на окупованих Росією територіях під егідою ООН, віддати Крим Росії та забезпечити його водопостачання, а Україні ж Маск запропонував мати нейтральний статус.

Також Маск зазначив, що зараз Росія проводить часткову мобілізацію, але якщо буде загроза Криму, то оголосить повну, і "смерті з обох боків будуть нищівними".

На його думку, оскільки населення Росії приблизно втричі більше за населення України, перемога українців у цій війні є "малоймовірною", і ті, хто хвилюються за народ України, мають шукати миру.

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До цього твіту Маск додав голосування, запропонувавши більш ніж 100 мільйонам своїх підписників підтримати чи відкинути цей сценарій.

Такі заяви Маска викликали обурення й широку полеміку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "ті, хто пропонує Україні відмовитися від її людей та землі […] не мають прикривати словом "мир" слова "нехай росіяни вб'ють та зґвалтують ще тисячі невинних українців і захоплять ще більше територій".

Російський гросмейстер Гаррі Каспаров назвав твіт Маска "моральним ідіотизмом, повторенням кремлівської пропаганди, зрадою української мужності та самопожертви".

Водночас прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав "дуже позитивним" те, що така людина, як Маск, "шукає шляхи мирного виходу". На його думку, "багато ідей", висловлених бізнесменом, "заслуговують на увагу".

На початку війни Маск, найбагатша людина на планеті, набув широкої популярності в Україні після того, як відправив до країни кілька своїх інтернет-терміналів Starlink. Згодом його запросив у гості президент України Володимир Зеленський.

Однак його недавні твіти спричинили погіршення цих відносин, оскільки минулого тижня Зеленський виступив проти таких опитувань у твіттері.

У відповідь на заяви Маска Зеленський також провів голосування у твіттері. Він запитав у користувачів, який Маск подобається людям більше - той, що підтримує Україну, чи РФ. Маск, що виступає за підтримку України, впевнено лідирував.