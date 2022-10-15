"У полоні ми щодня “готували” шашлик". Історія прикордонника з Маріуполя

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"У полоні ми щодня “готували” шашлик". Історія прикордонника з Маріуполя

48 хвилин(и) тому

Майже чотири місяці провів у російському полоні начальник Донецького прикордонного загону Валерій Падитель.

Полковник і його побратими обороняли Маріуполь, базуючись на "Азовсталі", але в травні були змушені скласти зброю і погодитись на полон, щоб зберегти свої життя.

У вересні прикордонник став одним з 215 українських військових, яких вдалося звільнити внаслідок обміну.

Валерій Падитель розповів ВВС News Україна свою історію.