"У полоні ми щодня “готували” шашлик". Історія прикордонника з Маріуполя
"У полоні ми щодня “готували” шашлик". Історія прикордонника з Маріуполя
Майже чотири місяці провів у російському полоні начальник Донецького прикордонного загону Валерій Падитель.
Полковник і його побратими обороняли Маріуполь, базуючись на "Азовсталі", але в травні були змушені скласти зброю і погодитись на полон, щоб зберегти свої життя.
У вересні прикордонник став одним з 215 українських військових, яких вдалося звільнити внаслідок обміну.
Валерій Падитель розповів ВВС News Україна свою історію.
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