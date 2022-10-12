Працював на Росію. СБУ каже, що викрила митрополита УПЦ МП

22 хвилин(и) тому

Автор фото, УПЦ

Служба безпеки каже, що викрила керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію РФ і працював в її інтересах, а також розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Вона не вказує імені митрополита, проте джерела ВВС News Україна в спецслужбі повідомили, що це митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан (в миру Анатолій Єлецьких).

Щодо нього розслідують справу за статтею 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Йому невдовзі мають повідомити про підозру.

Сам митрополит вже заперечив свою вину.

Іонафан - найвисокопоставленіший представник УПЦ, якого переслідує СБУ. Митрополит - один з найвищих санів у православній церкві.

Раніше архієпископ Ізюмський Єлисей втік у Росію разом з військами РФ.

"В рамках роботи із нейтралізації загроз державній безпеці слідство встановило, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну священнослужитель підтримував політику кремля та схвалював дії РФ", - стверджують в СБУ.

Слідство стверджує, що митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Автор фото, СБУ

Ініційована СБУ експертиза, як вказує пресслужба, підтвердила "протиправний характер дій зловмисника".

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та у релігійних спорудах правоохоронці вилучили:

комп'ютерну техніку та мобільні термінали,

друковані матеріали проросійського змісту та пропагандистську літературу;

інші речові докази, які направлено на експертизу.

Реакція Іонафана і хто він такий

Митрополит Іонафан (Анатолій Єлецьких) народився та вчився у Росії. Деякі його висловлювання оглядачі раніше розцінювали як проросійські.

Також він досить критично висловлювався про рух УПЦ від Московського патріархату та критикував собор від 27 травня 2022 року, який проголосив рух до незалежності від Москви.

На проросійських пабліках часто називали Іонафана "послідовно проросійським Тульчинським митрополитом", який "відданий Патріарху Кирилу, Російській Церкві, Росії, ненавидить українізацію".

Останнім часом, як вказують співрозмовники ВВС у церковних колах, влада на найвищих рівнях намагалась уникати конфліктів з УПЦ та підтримувала її рух до незалежності від Москви.

Автор фото, СБУ

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Також СБУ намагалась не надто світити справи щодо колаборації священників УПЦ з росіянами.

Патріарх РПЦ Кирило відкрито підтримує війну Росії проти України.

Показово, що сайт Тульчинської єпархії ведеться тільки російською мовою.

Митрополит Іонафан вже оприлюднив свою реакцію на дії СБУ. Він заперечує усі обвинувачення.

"Я, митрополит Іонафан (Єлецьких), керуючий Тульчинською єпархією УПЦ, рішуче спростовую неправдиві повідомлення у ЗМІ про результати проведених слідчих дій (обшуків 11.10.2022) за місцем мого фактичного проживання та в Тульчинському єпархіальному управлінні. "Докази", нібито знайдені в цих приміщеннях, ніякого відношення ні до мене, ні до Тульчинської єпархії не мають", - йдеться у заяві.

"Вважаю, що вищезгадані дії мають замовний характер і спрямовані проти Української Православної Церкви загалом та проти авторитету священноначалія Тульчинської єпархії та внесення смути у середовище її духовенства та віруючих", - каже митрополит.

Він вважає, що це робиться для захоплення Тульчинського Христо-Різдвяного кафедрального собору на користь "привілейованої" релігійної організації.

Іонафан вчився у Ленінграді, у кінці 80-х років переїхав до України. На початку 90-х років був одним з найбільших критиків руху тодішнього митрополита Філарета до автокефалії.

Автор фото, СБУ