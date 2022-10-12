Хвороби, бійки, суїциди. Як мобілізовані в Росії гинуть без фронту

52 хвилин(и) тому

Автор фото, ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGE

З початку "часткової мобілізації" у Росії загинуло не менше 14 резервістів - йдеться про людей, які не встигли доїхати до фронту та померли від різних причин у навчальних центрах і на військових базах міноборони РФ. Інформація про загиблих з'являється у регіональних ЗМІ, куди звертаються родичі та знайомі мобілізованих. Влада коментує події дуже неохоче, а вину покладають на самих загиблих.

ВВС вдалося виявити лише одне повідомлення про кримінальну справу, розпочату за фактом загибелі мобілізованого на збірному пункті під Тюменню. При цьому невідома ні стаття, за якою відкрили справу, ні фігуранти розслідування. Ще в кількох випадках слідчі почали перевірку за фактом смерті мобілізованих.

У середу прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "помилки в ході оголошеної часткової мобілізації помітив багато хто".

"Путін же сказав, якби ми цього не зробили, ми б не знали про існуючі проблеми. Тому зараз будуть вживатися заходи", - додав Пєсков.

ВВС зібрала останні деталі про обставини загибелі мобілізованих по всій Росії.

Один із перших відомих випадків стався 27 вересня - у Кабардино-Балкарії житель селища Звьоздний Борис Шаваєв помер на плацу військової бази, коли стояв у строю. Повідомлялось, що причиною смерті могла бути тромбоемболія.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Щойно призвані у російську армію в Севастополі. 27 вересня 2022 року

28 вересня на збірному пункті "Андріївський" під Тюменню помер мобілізований, повідомляли ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Ніяких деталей, у тому числі імені загиблого, місцева влада не повідомляла, на запити ЗМІ також не реагували.

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11 жовтня у військовому слідчому відділі СК по Тюменському гарнізону виданню 72.RU повідомили, що у зв'язку зі смертю чоловіка відкрито та розслідується кримінальна справа, але деталей також не розкрили. У середу портал NEFT з посиланням на джерела повідомив, що чоловіку було 49 років, він працював на підприємстві ЖКГ. "Голе тіло в пакеті доставили у селище і дали довідку з підписом "асфіксія". Про причини смерті вказано не "загибель під час бойових дій, не "суїцид", а "інше", - підтверджує видання.

28 вересня тіло чоловіка виявили у військовій частині на південному заході Забайкальського краю, повідомив портал Чита.ру. Факт смерті журналістам підтвердили у військовому слідчому відділі СК, але інших деталей не з'явилося.

3 жовтня повідомлялося про загибель мобілізованого у Новосибірському вищому військовому командному училищі. Інформацію про це підтвердила уповноважена з прав людини у Новосибірській області Ніна Шалабаєва. За її словами, чоловік помер уві сні.

Пізніше в апараті омбудсмена уточнили, що загиблий - 35-літний уродженець Братська Олександр Колтун.

Офіційна причина смерті Колтуна у медичному висновку - сердечний приступ, пише видання "Сибирь.Реалии". Але сім'я Колтуна запідозрила, що смерть була насильницькою. Знайомі сім'ї розповіли журналістам, що на тілі чоловіка нібито знайшли гематоми і сліди переломів.

Крім того, за словами матері Колтуна, він жалівся, що прямо на збірному пункті торгували "паленою горілкою". "Казав, ходимо-бродимо туди-сюди, навколо всі п'ють, форму нам не дали, не годують. Сказав, що поки що доїдає те, що з дому взяв", - цитували її "Сибирь.Реалии".

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3 жовтня стало відомо про загибель трьох мобілізованих у Свердловській області. Двоє загинули на території Єланського гарнізону навчального центру міноборони в селищі Порошино. Ще один помер після відправлення додому.

"Один мобілізований помер від приступу, а інший скоїв самогубство. Третього списали і відправили додому, де він відразу помер від цирозу печінки", - пояснив те, що сталося, депутат Держдуми від Свердловської області Максим Іванов.

Втім, у той же день ЗМІ написали, що третій загиблий - "списаний" 44-річний житель села Кизилбулак Челябінської області Денис Козлов міг померти через наслідки бійки між мобілізованими, а не через цироз печінки.

"Ситуація нам відома. Ми перебуваємо у взаємодії зі слідчими органами Челябінської області. Зараз триває перевірка", - заявили в апараті регіонального омбудсмена Юлії Сударенко.

4 жовтня ЗМІ повідомили про смерть мобілізованого красноярця Дмитра В. (повне прізвище невідоме) у військовій частині Омська.

Близький друг Дмитра, відправлений разом із ним до Омська, розповів, що в частині їм погрожували через конфлікт з іншими мобілізованими.

"У нас є підозра, що він не сам, тому що у Діми не було ніяких суїцидальних схильностей, ніяких спроб. У нього двоє маленьких дітей. Коли він ішов, то був бадьоро налаштований, збирався повернутися живим і здоровим", - розповіла виданню NGS24.RU дружина друга загиблого.

Експертиза тіла буде готова через півтора місяця, а Слідчий комітет видасть родичам копію акта розтину.

5 жовтня в Пензі на полігоні під час навчальних занять помер один із мобілізованих, повідомило видання "ПензаІнформ". Ім'я 41-річного загиблого не називається.

11 жовтня уповноважена з прав людини у Пензенській області Олена Рогова підтвердила РБК смерть мобілізованого.

За словами омбудсменки, згідно з даними, отриманими від командира військової частини, причиною смерті чоловіка стало "гостра поява порушення однієї з функцій організму".

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Інших деталей вона не виявила, пославшись на те, що свідчення про призов на мобілізацію (у тому числі про проходження військової служби, дислокації, бойової та мобілізаційної підготовки, персональні дані військовослужбовців) належать до інформації обмеженого доступу.

6 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили про загибель 28-річного мобілізованого у Кам'янці Ленінградської області. За даними "Сирени" і "ЛенТВ", він отримав смертельне вогнепальне поранення, вистреливши в себе з автомата під час навчальної стрільби.

Інших деталей та офіційних коментарів про події не було.

7 жовтня у Новосибірському вищому військовому командному училищі виявили тіло ще одного загиблого мобілізованого. "Так, всього двоє тепер (разом із загаблим Олександром Колтуном - Ред.). Не знаю, (що сталось - Ред.) слідство триває, - підтвердила Шалабаєва. - Коли йдуть слідчі дії, можуть пояснювати тільки те, хто їх веде. Тільки після того, як буде вияснена ситуація і зроблені якісь висновки".

Місцеве видання "Сибкрай" повідомило, що другий мобілізований був новосибірцем, і, за словами родичів, загинув "у результаті насильницьких дій". Його ім'я не повідомляється.

9 жовтня з'явилися повідомлення про загибель мобілізованого в Якутії. Як повідомило агентство "РИА Новости" з посиланням на джерело, з вікна розподільчого пункту в Кангалассах випав чоловік 1983 року народження, призваний за частковою мобілізацією, і розбився на смерть.

За інформацією місцевих ЗМІ, загиблий був у стані алкогольного сп'яніння, він намагався спуститися з вікна другого поверху.

11 жовтня влада Челябінської області повідомила, що 27-річний мобілізований зі Снєжинська Максим Родіонов загинув у 32-му військовому містечку в Єкатеринбурзі. При цьому ЗМІ писали про його смерть ще минулого тижня.

"Перевірку за фактом смерті встановлюють слідчі органи Свердловської області. Допомога сім'ї з боку адміністрації, безумовно, буде надана", - заявив сайту голова Снєжинська Андрій Пульников.

Депутат Держдуми від Свердловської області Максим Іванов, який курує мобілізованих на Уралі, в коментарі порталу ЕАН стверджував, що причиною смерті стало передозування наркотиками.

За словами парламентаря, Родіонов разом з іншим мобілізованим земляком їздив у Снєжинськ, купив наркотики. Як чоловік при цьому зміг покинути військове містечко, депутат не знає.

Автор фото, RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/REUTERS Підпис до фото, Влада коментує випадки неохоче

У середу 12 жовтня стало відомо про загибель четвертого мобілізованого у Єланському навчальному гарнізоні.

"Молодий чоловік 1989 року народження звернувся в санчастину, де в нього погіршився стан, зупинилося серце. Медики проводили реанімаційні заходи. Чотири рази запускали серце, але, на жаль, людина загинула, врятувати його не вдалося", - цитував портал E1.RU депутата Держдуми Іванова.

Загиблий - волонтер пошукового загону "Фенікс" Кирило Богданов з Верхньої Салди. 5 вересня йому виповнилося 34 роки, у нього було троє дітей. Знайома Богданова заявила журналістам, що чоловік раніше не жалівся на здоров'я.

"Там (у гарнізоні - Ред.) велика кількість людей, всі з різним станом здоров'я, різного віку. Багато хто звертається за медичною допомогою. Ті, хто не годний, стараються відправляти назад. Ясно, що це не курорт і є фізичні навантаження, тому такі випадки трапляються, у когось не витримує серце", - сказав депутат Максим Іванов.