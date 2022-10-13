Пілот ЗСУ збив п'ять "шахедів", але його літак розбився біля Вінниці. Що з льотчиком

3 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мурал "Привид Києва" у Києві, присвячений військовим льотчикам, які захищають Україну

Пілот Повітряних сил ЗСУ 12 жовтня збив п'ять дронів-камікадзе "Шахед-136", відвів несправний винищувач від Вінниці і успішно катапультувався. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. За день до того пілот знищив дві крилаті ракети.

Винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних сил, на якому літав пілот, розбився 12 жовтня о 21:00 неподалік від Вінниці.

Автор фото, ДБР Підпис до фото, Уламок українського Міг-29

"Льотчик успішно катапультувався, почувається добре. Він виконував бойове завдання із знищення над Вінниччиною ворожих дронів-камікадзе Shahed-136", - повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював присвоєння пілоту звання Героя України.

Автор фото, Стратком ЗСУ Підпис до фото, дрон-камікадзе

За даними ЗСУ, 12 жовтня пілот знищив п'ять "шахедів": три - на півдні України і два - над Вінницею. А напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, збив дві крилаті ракети росіян.

"Через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування машиною, але зробив усе можливе, аби відвести літак подалі від Вінниці, і… катапультувався", - йдеться в повідомленні.

Причини аварії встановлюються.

В останні дні Росія масовано била іранськими дронами-камікадзе по Вінниччині, зокрема, частково зруйнувала Ладижинську ТЕС.

У соціальних мережах з'являлись відео роботи авіації проти цих дронів.

Що з пілотом

У розмові з BBC News Україна один з представників командування Повітряних сил припустив, що до аварії могли призвести проблеми з літаком.

"Він же пускав ракети і не одну. Могла бути низка причин: уламки потрапили в воздухозаборник, проблеми з пуском своєї ракети чи щось інше. Таке трапляється", - пояснив він.

Автор фото, ДБР Підпис до фото, Уламки

Співрозмовник відзначив, що поки що пілот перебуває у лікарні, його прізвище та позивний не можуть розголошувати.

Версія слідства

Аварією літака вже зайнялось державне бюро розслідувань.

Там повідомили, що працівники ДБР з'ясовують обставини падіння військового літака у Вінницькій області, яке трапилось 12 жовтня 2022 року близько 21:00 у час оголошення сигналу "повітряна тривога".

За попередньою інформацією ДБР, військовий льотчик виконував бойове завдання щодо знищення ворожих БпЛА.

Автор фото, ДБР

ДБР підтвердило, що пілоту вдалося збити 5 дронів-камікадзе "Shahed-136". За однією із версій слідства, поблизу смт Турбів, під час знищення чергового об'єкту, уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну українського літака.

"Пілот скерував винищувач МіГ-29 у поле, щоб уникнути масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення. На щастя, він встиг катапультуватися. Наразі військовий госпіталізований. Потерпілих серед населення немає", - повідомили в ДБР.