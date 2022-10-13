Нові відключення електроенергії поки що не плануються - Укренерго

3 годин(и) тому

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У четвер, 13 жовтня, не плануються нові відключення електроенергії. Про це повідомив у фейсбуці директор НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, напередодні ввечері у Києві та всьому центральному регіоні вже не застосовували диспетчерські обмеження, а з 19.55 зняли обмеження у північно-східних областях.

"Це стало можливим, по-перше, завдяки тому, що фахівці "Укренерго" та обленерго стабілізували енергопостачання у всіх областях України. А, по-друге, тому, що українські громадяни, зокрема і мешканці центру України, ввечері ощадливо споживали електроенергію", - пояснив Кудрицький.

За його словами, російська ракетна атака на енергетичну інфраструктуру 10-11 жовтня була найбільшою в історії.

"Чи будуть обмеження надалі - залежить насамперед від того, чи не буде нових обстрілів та руйнувань", - наголосив Кудрицький.

Він подякував енергетикам, які відновлювали електропостачання, та споживачам, які скоротили споживання у пікові години.

Кудрицький відзначив, що українцям треба бути готовим до нових атак росіян, і тому варто зменшувати споживання електроенергії у пікові години - з 8 до 11 ранку і з 17:00 до 22:00.

"Рекомендуємо, за можливості, перенести користування потужними електроприладами на нічні години, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий. Це допоможе нам стабілізувати енергосистему і безпечно пройти опалювальний сезон цієї зими", - відзначив керівник "Укренерго".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сервіс при свічках в львівському кафе, 11 жовтня

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Під час масового ракетного обстрілу 10 жовтня Росія атакувала енергетичні об'єкти України.

Станом на вечір 10 жовтня було частково порушено електропостачання у Києві та 15 областях: Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Сумській та Тернопільській.

Через російські ракетні обстріли Україна з 11 жовтня припинила експорт електроенергії до ЄС, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Український урядовець наголосив, що таке рішення є вимушеним і що в Україні ухвалювали його, беручи до уваги значення енергетичних поставок до Європи - як для України, так і для країн ЄС.

"Навіть після того, як була зупинена Запорізька атомна електростанція, що більше 7 місяців знаходиться в російській окупації, Україна виконувала свої зобов'язання перед європейськими партнерами з експорту електроенергії", - нагадав урядовець.

"Але обстріли, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми", - повідомив міністр.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Черга на автобуси в Харкові 10 жовтня - через відсутність електроенергії у місті зупинявся рух трамваїв

"Електроенергія, яку ми експортували після синхронізації до ЄС, а також окремими лініями до Молдови і Польщі, допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність європейської енергосистеми", - повідомив Галущенко у фейсбуку.

За повідомленнями "Укренерго", відтоді, як експорт електрики до Європи вийшов на промислові обсяги наприкінці червня і до 9 жовтня, Україна отримала за неї майже 5 млрд грн.