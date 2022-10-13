Новий обмін полонених. Додому повернулись 20 українських військових

1 година тому

Автор фото, Андрій Єрмак

Як повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак, відбувся черговий обмін полоненими. Серед тих, кого повернули, є люди, яких тримали в Оленівці.

"Черговий обмін полоненими, чергові миті радості і усвідомлення того, що сьогодні для багатьох родин буде один з кращих днів у житті. Вдалося звільнити з полону 20 людей", - повідомив Єрмак.

Серед них 14 воїнів ЗСУ, четверо бійців ТРО, один нацгвардієць та один військовослужбовець ВМС.

За словами Єрмака, серед звільнених є люди, яких росіяни утримували в відомій колонії в Оленівці на Донбасі, а також на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Автор фото, Андрій Єрмак

"Хлопці зараз проходять медичний огляд, всі щасливі бути на рідній землі. Їх дуже чекали вдома. Часто це дружини і батьки, а багатьох очікують діти", - додав Єрмак.

Згодом координаційний штаб поводження з полоненими додав, що серед звільнених є солдати та сержанти, а також один офіцер.

"Звільнені захисники проходять службу, зокрема, у патрульному батальйоні ЗАЕС, 808 понтонно-мостовому полку, 503 окремому батальйоні морської піхоти, 56 окремій мотопіхотній бригаді, 24, 53, 65 та 92 окремих механізованих бригадах, 46 окремій десантно-штурмовій бригаді, у військах ТрО", - додали у штабі.

Найстаршому зі звільнених воїнів - 49 років, наймолодшому - 19 років.

Автор фото, Координаційний штаб з питань поводження з військов

11 жовтня під час обміну повернули 32 українців.

У вересні під час великого обміну Росія повернула 215 українських бійців.