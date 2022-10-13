Новий обмін полонених. Додому повернулись 20 українських військових
Як повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак, відбувся черговий обмін полоненими. Серед тих, кого повернули, є люди, яких тримали в Оленівці.
"Черговий обмін полоненими, чергові миті радості і усвідомлення того, що сьогодні для багатьох родин буде один з кращих днів у житті. Вдалося звільнити з полону 20 людей", - повідомив Єрмак.
Серед них 14 воїнів ЗСУ, четверо бійців ТРО, один нацгвардієць та один військовослужбовець ВМС.
За словами Єрмака, серед звільнених є люди, яких росіяни утримували в відомій колонії в Оленівці на Донбасі, а також на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.
"Хлопці зараз проходять медичний огляд, всі щасливі бути на рідній землі. Їх дуже чекали вдома. Часто це дружини і батьки, а багатьох очікують діти", - додав Єрмак.
Згодом координаційний штаб поводження з полоненими додав, що серед звільнених є солдати та сержанти, а також один офіцер.
"Звільнені захисники проходять службу, зокрема, у патрульному батальйоні ЗАЕС, 808 понтонно-мостовому полку, 503 окремому батальйоні морської піхоти, 56 окремій мотопіхотній бригаді, 24, 53, 65 та 92 окремих механізованих бригадах, 46 окремій десантно-штурмовій бригаді, у військах ТрО", - додали у штабі.
Найстаршому зі звільнених воїнів - 49 років, наймолодшому - 19 років.
11 жовтня під час обміну повернули 32 українців.
У вересні під час великого обміну Росія повернула 215 українських бійців.