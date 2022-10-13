У Бєлгороді ракета частково зруйнувала будинок. Це сталось після роботи місцевої ППО

4 годин(и) тому

Автор фото, https://t.me/vvgladkov

Багатоповерховий будинок пошкоджений у Бєлгороді, повідомила у четвер місцева влада. Імовірно, на нього впав уламок ракети. За повідомленням російської влади, у місті працює ППО.

На багатьох відео у мережі видно, як ракета вражає будинок.

Мер міста Антон Іванов заявив, що "невідомий об'єкт" впав на багатоповерхівку після роботи ППО.

"Видно руйнування на верхньому поверсі, уламками пошкоджено два автомобілі. Зараз, даних про постраждалих немає", - заявив він.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив в інциденті Україну. "ЗСУ обстріляли Бєлгород. Працює ППО. Є руйнування у житловому багатоквартирному будинку на вулиці Губкіна. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Радник голови ОП Михайло Подоляк написав у твіттері, що Росія хотіла вдарити ракетою по Харкову, "але щось пішло не так. Ракета потрапила в житловий будинок у російському Бєлгороді".

У телеграм-каналі управління стратегічних комунікацій (стратком) генштабу ЗСУ з'явилося повідомлення, згідно з яким багатоповерхівка у Бєлгороді постраждала внаслідок спроби обстрілу Харкова російськими військовими.

"Всі три ракети самоліквідувалися під час пуску, а одна прилетіла житловим будинком у Білгороді. Оператор С-300, дякую від ЗСУ", - йдеться в публікації.

За цією версією, будинок могла вразити ракета ППО.

Росія останніми місяцями масово обстрілює ракетами ППО С-300 міста України. Це незвичне їхнє використання, але завдає значних руйнувань.

13 жовтня ракетами С-300 вдарили по Миколаєву, загинули чотири людини.

Губернатор Гладков вже опублікував фотографії, на яких було видно наслідки інциденту.

"Також надійшла інформація про те, що частина снаряду, яка не розірвалася, впала на спортивний майданчик ліцею №32. Поки що інформації про загиблих і постраждалих немає", - додав Гладков. Фото уламку снаряда опублікував телеграм-канал "База".