ПАРЄ визнала російський режим терористичним

1 година тому

Автор фото, пресслужба президента україни

Парламентська асамблея Ради Європи за результатами термінових дебатів на тему "Нове загострення агресії російської федерації проти України" ухвалила резолюцію, у якій оголосила режим РФ терористичним.

Як передає Укрінформ, із 100 депутатів ПАРЄ "за" проголосували 99, "проти" - 0, "утримався" - 1".

Зокрема, до проєкту резолюції внесли поправку з голосу, в якій зазначається: "Оголосити нинішній режим російської федерації терористичним".

До резолюції також включили поправку із закликом надати Україні системи ППО.

"Тільки що ПАРЄ ухвалила дуже сильну резолюцію щодо України!", - написав представник України в ПАРЄ, депутат Ради Олексій Гончаренко.

Він навів найважливіші моменти резолюції:

Зазначається, що російський режим - є терористичним. Це потужний сигнал світового масштабу, і це ще один крок, щоб Росію визнали країною-спонсором тероризму.

Вперше в історії Рада Європи заявила, що потрібно дати країні зброю! Мова йде про системи ППО для захисту цивільного населення.

Зазначається, що перебування Росії у Радбезі ООН - не є легальним.

Якнайскоріше створення міжнародного трибуналу.

ПАРЄ стала першою впливовою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.

Автор фото, pace

Вона виключила з переліку своїх членів Росію ще у березні через вторгнення в Україну.

Перед голосуванням у ПАРЄ по відеозв'язку виступив президент України Володимир Зеленський, який закликав підтримати резолюцію.

Для того, щоб позбавити Росію можливості далі спонсорувати війну в Україні, на її рахунках за нафту та газ має бути нуль, заявив Зеленський під час виступу перед депутатами ПАРЄ.

"[…] життєво необхідно позбавити державу-агресора прибутків від експорту нафти й газу. Росія має побачити нуль на рахунках, щоб замислитись про користь миру. Саме таким має бути сенс санкційних пакетів ЄС", - сказав Зеленський.

Він також закликав Європу продовжувати шукати шляхи для вирішення таких завдань:

змусити Росію виконати вимогу МАГАТЕ та забезпечити демілітаризацію зони навколо Запорізької атомної електростанції;

створити міжнародний трибунал з воєнних злочинів Росії та її керівництва;

знайти механізми стягнення з Росії компенсації завданих Україні збитків.

Президент України дорікнув країнам, які не підтримують повну ізоляцію Росії та продовжують наполягати на дипломатії, наче нічого не відбувається.

"Дипломатії з Росією сьогодні бути не може. Не може бути такої дипломатії, яка була. Не може бути поваги до керівництва, яке вбиває, захоплює, не поважає міжнародне право", - сказав Зеленський.

Він також подякував країнам Європи з 14 країн НАТО, які підписали напередодні угоду про посилення систем протиповітряної оборони України.

Автор фото, PACE

Зобов'язання у цьому питанні взяли на себе, зокрема, Велика Британія та Німеччина, від яких найближчим часом Україна отримає передові системи ППО.

Одну з чотирьох обіцяних німецьких систем IRIS-T Німеччина вже передала Києву минулої середи.

За словами Володимира Зеленського, у сфері ППО Україна гостро потребує допомоги, оскільки має лише одну десяту частину знарядь, необхідних, щоб захиститися від російських обстрілів.

Він висловив сподівання, що Франція та Італія теж підтримають Київ найближчим часом.

Зеленський привітав ухвалення резолюції ПАРЄ, "якою чинний режим РФ визнано терористичним".

"Це потужний сигнал світовій спільноті та Росії, що покарання за злочини неминуче!" - написав він у твіттері.