Самойленко з полку "Азов"про російський полон: "Вони не зважають на правила війни"

1 година тому

Захисник Маріуполя боєць полку "Азов" Ілля Самойленко розповів BBC про важкі умови російського полону.

За словами Самойленка, росіяни звично застосовують тортури до військовополонених і порушують правила Женевської конвенції.

Його самого фізично не катували, але довго тримали в окремій камері, де військовий "Азову" намагався подумки вести відлік днів у тюрмі.

Самойленко розповів, що одразу після ув'язнення охоронці забрали в нього протез руки.

На фронті Самойленко з 2015 року. Під час боїв втратив ліву руку та праве око. Навчився стріляти, використовуючи титановий механічний протез.

Тепер хоче швидше відновити сили й повернутися в стрій, щоб визволити інших побратимів з полону.

Ілля вільно володіє англійською мовою. У травні Самойленко провів онлайн пресконференцію командування з оточеної російськими військами "Азовсталі". Це його перше інтерв'ю світовим ЗМІ після полону.