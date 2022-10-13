Патріарх Кирило анексував в УПЦ єпархію на Луганщині. Що це значить

7 хвилин(и) тому

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Патріарх Кирило та синод Російської православної церкви анексував та підпорядкував собі Ровеньківську єпархію (Луганська область) Української православної церкви.

Про це йдеться у рішенні синоду РПЦ, яке оприлюднила пресслужба церкви.

З таким проханням до них звернувся архієпископ Ровеньківський Аркадій.

"За підсумками обговорень членів Священного Синоду постановили у відповідь на звернення архієпископа Ровеньківського і Свердловського Аркадія… прийняти Ровеньківську єпархію в безпосереднє канонічне та адміністративне підпорядкування патріарха Московського і священному синоду РПЦ", - йдеться у заяві.

Такий різкий крок там пояснили необхідністю збереження канонічного та адміністративного зв'язку з центральною церковною владою. Мовляв, зараз практично відсутнє сполучення цієї єпархії з Київською митрополією.

Показово, що це перше засідання синоду після нещодавнього одужання Кирила від коронавірусу.

Ровеньківська єпархія УПЦ підпорядковується митрополиту Київському Онуфрію. Хоча вона перебуває під контролем бойовиків ще з 2014 року, раніше РПЦ не намагалась її анексувати.

27 травня УПЦ на соборі оголосила про вихід з-під порядкування РПЦ й початок руху до автокефалії.

Після цього РПЦ на початку червня анексувала кримські єпархії УПЦ. Які попри анексію півострова в 2014 році, до червня 2022 року офіційно були у підпорядкуванні київського митрополита.

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Керівництво УПЦ не визнало анексію кримських єпархій і рішення синоду РПЦ, адже той не має повноважень ухвалювати таких рішень. В УПЦ і далі вважають кримські єпархії підпорядкованими Києву, а не Москві. Таку ж реакцію можна чекати і щодо єпархії на Луганщині.

УПЦ почало рух від Москви через підтримку патріархом Кирилом війни Росії проти України.

Вже влітку Ровеньківська єпархія оголосила, що припинить поминання митрополита Онуфрія. Адже більшість в УПЦ припинила поминати патріарха Кирила.

Раніше РПЦ дотримувалась принципу, що фактична зміна кордонів країн не означає зміни церковних кордонів. До прикладу, після незаконного визнання Москвою незалежності псевдореспублік Абхазії та південної Осетії від Грузії, РПЦ досі вважає, що ці території належать до грузинської церкви.

Росія після проведення незаконних референдумів приєднала до себе чотири українські області - Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку.

Не виключено, що РПЦ також може спробувати анексувати інші окуповані Росією єпархії УПЦ. Особливо на фоні подальшого дрейфу митрополита Онуфрія від Москви.

До 7 червня УПЦ нараховувала близько 12 тисяч парафій, проте після анексії РПЦ кримських єпархів ця кількість суттєво скоротилась - десь на пів тисячі парафій. Зараз від УПЦ відкривають ще понад сотню парафій.

Деякі єпископи на окупованих територіях йдуть на співпрацю з Росією. Проте нещодавно Ізюмський єпископ після відступу російських військ був змушений виїхати у Бєлгородську область.