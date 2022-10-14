Маск просить Пентагон оплатити послуги Starlink в Україні - CNN

2 годин(и) тому

Автор фото, Reuters

Компанія SpaceX попередила Пентагон, що може припинити постачання комплексів для прийому супутникового інтернету Starlink в Україну, якщо міністерство оборони США не допоможе їх фінансувати.

Про це пише CNN з посиланням на документи, які опинилися у їх розпорядженні.

"Ми не можемо надалі дарувати термінали Україні або фінансувати наявні термінали протягом невизначеного періоду часу", — йдеться у листі директора з державних продажів SpaceX до Пентагону у вересні.

Комплекти Starlink стали життєво важливим інструментом для українських військових в умовах бойових дій, коли мобільний та інтернет-зв'язок відсутні.

Starlink використовують не лише для голосового та електронного зв'язку, але й для керування дронами та передачі відео для коригування артилерійського вогню.

Україні вже передали близько 20 тисяч комплектів Starlink.

Засновник SpaceX Ілон Маск раніше писав у твіттері, що ця "операція вже коштувала компанії 80 млн доларів".

У листі також міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Starlink в Україні, яке, як стверджує SpaceX, коштуватиме понад 120 мільйонів доларів до кінця року.

Впродовж наступних 12 місяців Starlink для України може коштувати близько 400 мільйонів доларів.

Лист Залужного

У розпорядженні CNN також опинився запит командувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, якй він надіслав Ілону Маску у липні. У ньому міститься прохання надати Україні ще майже 8 тисяч терміналів Starlink.

Автор фото, Скріншот відео Підпис до фото, Валерій Залужний у липні просив в Ілона Маска більше терміналів Starlink

В окремому листі до Пентагона зовнішній консультант SpaceX написав: "SpaceX має ухвалити важке рішення. Я не думаю, що вони мають фінансову можливість надати будь-які додаткові термінали чи послуги, про які просив генерал Залужний".

Документи, про які раніше не повідомлялося, описують витрати, пов'язані із тисячами терміналів в Україні.

Вони також нібито пролили нове світло на переговори, внаслідок яких Україні надали обладнання та послуги зв'язку на мільйони доларів за невеликих витрат для Києва, стверджує CNN.

Роздратування Пентагону

Вимога SpaceX про те, щоб американські військові оплачували рахунки, роздратувала вище керівництво Пентагону, пише видання.

Один високопосадовець Міноборони США зазначив, що SpaceX "має нахабство виглядати героєм", тоді як інші платять так багато, і тепер виставляє їм рахунок на десятки мільйонів на місяць.

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За інформацією SpaceX, яку компанія надала Пентагону, близько 85% із 20 тисяч терміналів в Україні оплатили або частково оплатили такі країни як США та Польща, або іншими організаціями. Вони також оплачували близько 30% підключення до інтернету, яке коштує 4500 доларів на місяць за одиницю найпередовішого сервісу.

На вихідних Ілон Маск написав у твітері, що в Україні є близько 25 тисяч терміналів Starlink.

Проблеми з інтернетом Starlink

Раніше газета Financial Times з посиланням на українських високопосадовців повідомила про проблеми у роботі системи супутникового інтернету Starlink в зоні бойових дій на сході Харківської області, а також на Донеччині та Луганщині.

Проблеми фіксувалися у Херсонській та Запорізькій областях. У цих випадках зв'язок зникав, коли ЗСУ проривалися у райони, окуповані російськими військами.

Експерти припускали, що причиною проблем могло стати цілеспрямоване рішення SpaceX обмежити доступ до мережі у цих регіонах, зокрема, щоб запобігти її неправомірному використанню російськими військами.

Водночас Ілон Маск заявив, що інформація від Financial Times є помилковою.

Маск додав, що те, що відбувається на фронті, є конфіденційною інформацією.

Мирний план від Маска

Ілон Маск запропонував "мирний план" для України, попередивши про можливість ядерної війни.

Серед його пропозицій було провести новий референдум на окупованих Росією територіях під егідою ООН, віддати Крим Росії та забезпечити його водопостачання, а Україні ж Маск запропонував мати нейтральний статус.

Також Маск зазначив, що зараз Росія проводить часткову мобілізацію, але якщо буде загроза Криму, то оголосить повну, і "смерті з обох боків будуть нищівними".

На його думку, оскільки населення Росії приблизно втричі більше за населення України, перемога українців у цій війні є "малоймовірною", і ті, хто хвилюються за народ України, мають шукати миру.

Такі заяви Маска викликали обурення й широку полеміку.

Інтернет Starlink і Україна

Система Starlink може надавати доступ до високошвидкісного інтернету у віддалених місцях. В Україні інтернет Ілона Маска використовують в цивільних та військових цілях, зокрема для роботи дронів та корегування артилерійського вогню.

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Перша партія станцій супутникового Інтернету Starlink прибула до України 28 лютого.

У квітні в Україні зареєстрували представництво Starlink.

Голова російської державної корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін заявив, що Ілон Маск відповідатиме за передачу систем супутникового інтернету Starlink для потреб ЗСУ у Маріуполі.

Своєю чергою Ілон Маск заявив, що Starlink постійно атакують російські хакери.