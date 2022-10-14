"Нас не пустили". Червоний Хрест відповів на ультиматум України про "концтабір Оленівку"

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відповів на вимогу України відправити місію до виправної колонії в окупованій Оленівці під Донецьком впродовж трьох днів.

Саме в цій колонії утримують українських військовополонених. Звільнені з полону розповідають про нелюдські умови тримання та катування як норму.

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Червоний Хрест має відвідати Оленівку передовсім з моральних зобов'язань.

Голова його офісу оголосив справжній ультиматум організації з вимогою відвідати Оленівку.

Наприкінці липня російські ЗМІ повідомили про начебто обстріл колонії в Оленівці. Там загинули десятки українських полонених.

Точна кількість загиблих та їхні прізвища досі невідомі.

З того часу колонію не змогли відвідати представники жодної гуманітарної місії.

Позиція Червоного Хреста

Міжнародний комітет Червоного Хреста у своїй заяві наголосив, що розділяє розчарування України та вимагає негайного та безперешкодного доступу до всіх військовополонених.

"Ми працюємо з лютого, щоб отримати можливість перевірити умови утримання та поводження з військовополоненими та інформувати їхні сім'ї. Ми змогли відвідати сотні військовополонених, але є ще тисячі, яких ми не змогли побачити", - йдеться у заяві Червоного Хреста.

"Ми хочемо наголосити, що наші команди готові на місцях - і були готові впродовж кількох місяців - відвідати пенітенціарну колонію в Оленівці та будь-яке інше місце, де утримуються військовополонені. Однак, крім надання доступу вищою владою, це вимагає практичних заходів. Ми не можемо силою проникнути у місце утримання під вартою чи інтернування, куди нас не пустили", - наголошує Червоний Хрест.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акція протесту на знак вибуху в колонії з українськими військовополоненими в Оленівці

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У гуманітарній місії наголосили, що третя Женевська конвенція зобов'язує сторони міжнародного збройного конфлікту надавати Червоному Хресту негайний доступ до всіх військовополонених та право відвідувати їх, де б вони не утримувалися.

Червоний Хрест закликав протиборчі сторони діяти скоординовано, а міжнародну спільноту підтримати зусилля місії.

Раніше про те, що гуманітарні місії отримають доступ до Оленівки обіцяв і генсек ООН і навіть казав, що буде створена спеціальна комісія з розслідування злочину в Оленівці. Проте нічого не відбулось.

"Немає часу чекати"

Напередодні керівник офісу президента України Андрій Єрмак написав, що не розуміє, чому досі місія Червоного Хреста не відвідала Оленівку.

"Немає часу чекати, оскільки йдеться про людські життя", - написав Єрмак у твіттері.

"Сьогодні ми дали Міжнародному комітету Червоного Хреста три дні для направлення місії до колонії в Оленівці, де перебувають українські військовополонені. Поставив таку безальтернативну вимогу", - написав Єрмак.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський нагадав МКЧХ про моральні зобов'язання.

"Вважаю, що Міжнародний комітет Червоного Хреста - це не клуб із привілеями, де отримують зарплати й насолоджуються життям. Червоний Хрест має зобов'язання, передусім морального характеру", - сказав президент у вечірньому відеозверненні.

Він розповів про зустріч 13 жовтня представників України та МКЧХ і закликав Червоний Хрест виконувати свій мандат.

"Є Оленівка. Фактично концтабір, у якому утримують наших полонених. Потрібен доступ до них, як це й обумовлювалося. Червоний Хрест може це здійснити. Але потрібно намагатися це здійснити. Україна готова сприяти цьому", - сказав Зеленський.

Президент переконаний, що місія Червоного Хреста може запрацювати за зразком місії МАГАТЕ.

Що сталося в Оленівці

Наприкінці липня в одному з бараків колонії №120 в Оленівці стався вибух, загинуло понад 50 українських військовополонених, десятки зазнали поранень.

Російська сторона заявляла, що Збройні сили України обстріляли колонію із реактивних систем залпового вогню HIMARS, яку Києву надали США.

Київ стверджував, що російські військові здійснили прицільний артилерійський обстріл колонії, щоб звинуватити Україну у скоєнні воєнних злочинів, а також приховати тортури ув'язнених та вбивства, які там робилися.

Розслідування ВВС показало, що версія росіян не відповідає дійсності.

Автор фото, Reuters