Орбан порівняв Зеленського зі страченим СРСР лідером Угорської революції
Прем'єр-міністр Віктор Орбан порівняв Володимира Зеленського з розстріляним радянською владою лідером Угорської революції 1956 року Імре Надем і закликав до мирних перемовин між Росією та Україною.
У виступі на радіо Kossuth Rádió Орбан заявив, що угорцям не потрібно розповідати, як це - воювати з росіянами, бо Угорщина побачила жорстокість радянської армії під час придушеної революції 1956 року.
"Якщо ви виходите на вулицю, а наближається 23 жовтня (день початку революції у 1956 році. - Ред.), і ви йдете на ділянку 301 (місце спочинку жертв репресій після революції 1956 року), ви знаєте, що це таке, і навіть можете сказати, що нашого Зеленського, тодішнього прем'єр-міністра Угорщини, потім стратили. Тож ми знаємо, що таке жорстокість і що таке війна", - цитує виступ Орбана сайт уряду Угорщини.
Угорський прем'єр мав на увазі Імре Надя, угорського прем'єра у жовтні-листопаді 1956 року, який належав до комуністичної партії, але очолив курс на реформування та десталінізацію країни, оголосив про нейтралітет та вихід країни з прорадянської організації Варшавського договору.
СРСР відповів на це введенням військ в Будапешт та придушенням революції.
Імре Надя стратили через повішення за "державну зраду" у 1958 році. У 1989 році його урочисто перепоховали і оголосили національним героєм, у центрі Будапешта йому встановлений монумент.
Водночас під час виступу Орбан заявив, що угорці не ставили за мету перемогти Радянський Союз у війні, а прагнули свободи та мирних перемовин.
"Ми розпочали революцію та боротьбу за свободу, щоб змусити припинити вогонь і розпочати мирні переговори", - відзначив він.
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Кінець подкаст
За словами Орбана, Угорщина належить до "табору миру" щодо війни Росії проти України і до нього належать представники різних країн з різними поглядами.
"Папа Римський виступає за мир. Кіссінджер виступає за мир. Ми були в Німеччині, там є шановний філософ Габермас, лівий, не з нашої політичної спільноти. Але він говорить те саме, що й ми. Є американці, республіканці, бізнесмени світового масштабу".
На думку Орбана, голос за припинення вогню та мирну угоду стає дедалі сильнішим.
"Це також принесе економічне полегшення, тому що поки триває війна і Захід відповідає санкціями, ні інфляція, ні ціни на енергоносії не впадуть", - вважає він.
Орбан також розкритикував ЄС за енергетичні санкції проти Росії і відсутність консультацій з власними народами щодо цього питання.
"Угорщина лідирує в цьому, тому що ми регулярно консультуємося з угорським народом щодо найскладніших європейських питань і навіть залучаємо його до прийняття рішень", - наголосив Орбан.
Від початку повномасштабного нападу Росії на Україну між Будапештом та Києвом регулярно відбуваються конфлікти через те, що уряд Орбана гальмує санкції проти російського енергетичного сектору і заважає ізоляції Росії.
Президент Зеленський та інші українські високопосадовці критикують таку позицію.
24 лютого Віктор Орбан засудив напад Росії на Україну, і відразу визначив червону лінію у підтримці жертви агресії:
- жодного залучення Угорщини до війни
- жодної військової допомоги
- жодної підтримки енергетичних санкцій проти Росії.
"Угорщина не повинна бути втягнута в цей військовий конфлікт, тому що для нас пріоритетом номер один є безпека угорського народу. Тому ні про відправлення військовослужбовців, ні про відправку військової техніки в Україну не може бути й мови. Ми також не можемо приймати пропозиції від лівих, які поставили б під загрозу постачання енергії та газу в Угорщині, а також це поставило б під загрозу скорочення рахунків сімей за комунальні послуги", - пояснив він.
Орбан пообіцяв надавати гуманітарну допомогу Україні, і вона дійсно надходила - як від держави, так і від низки угорських неурядових організацій. Також Угорщина від початку війни відкрила кордон для переселенців з України і прийняла сотні тисяч українців.
Орбан одночасно пояснював, що війна трапилася через незгоду Росії з розширенням НАТО.
"НАТО розширюється на схід, і Росії стає все менш комфортно. Росіяни висунули дві вимоги: щоб Україна проголосила нейтралітет і щоб НАТО не приймало Україну. Цих гарантій безпеки росіянам не дали, тому вони вирішили взяти їх силою зброї. Бачення політики безпеки Росії полягає в тому, що для того, щоб почуватися в безпеці, вони повинні бути оточені нейтральною зоною", - заявив Орбан в інтерв'ю Mandiner 2 березня.
Саме через позицію Угорщини обговорення шостого пакета санкцій ЄС проти Росії затягнулося на весь травень. Уряд Орбана двічі затримав його запровадження - спочатку через небажання запровадження ембарго на постачання російської нафти, потім Будапешт вимагав і домігся виключення з санкційного списку патріарха Кирила.
В підсумку санкційний пакет запровадили лише 3 червня.