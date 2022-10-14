Орбан порівняв Зеленського зі страченим СРСР лідером Угорської революції

2 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Прем'єр-міністр Віктор Орбан порівняв Володимира Зеленського з розстріляним радянською владою лідером Угорської революції 1956 року Імре Надем і закликав до мирних перемовин між Росією та Україною.

У виступі на радіо Kossuth Rádió Орбан заявив, що угорцям не потрібно розповідати, як це - воювати з росіянами, бо Угорщина побачила жорстокість радянської армії під час придушеної революції 1956 року.

"Якщо ви виходите на вулицю, а наближається 23 жовтня (день початку революції у 1956 році. - Ред.), і ви йдете на ділянку 301 (місце спочинку жертв репресій після революції 1956 року), ви знаєте, що це таке, і навіть можете сказати, що нашого Зеленського, тодішнього прем'єр-міністра Угорщини, потім стратили. Тож ми знаємо, що таке жорстокість і що таке війна", - цитує виступ Орбана сайт уряду Угорщини.

Угорський прем'єр мав на увазі Імре Надя, угорського прем'єра у жовтні-листопаді 1956 року, який належав до комуністичної партії, але очолив курс на реформування та десталінізацію країни, оголосив про нейтралітет та вихід країни з прорадянської організації Варшавського договору.

СРСР відповів на це введенням військ в Будапешт та придушенням революції.

Імре Надя стратили через повішення за "державну зраду" у 1958 році. У 1989 році його урочисто перепоховали і оголосили національним героєм, у центрі Будапешта йому встановлений монумент.

Водночас під час виступу Орбан заявив, що угорці не ставили за мету перемогти Радянський Союз у війні, а прагнули свободи та мирних перемовин.

"Ми розпочали революцію та боротьбу за свободу, щоб змусити припинити вогонь і розпочати мирні переговори", - відзначив він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Імре Надь був комуністом, який зазнав репресій за правління сталіністів, а 1956 року очолив революцію і намагався вивести Угорщину з прорадянського блоку

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Надь під час революції 1956 року

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За словами Орбана, Угорщина належить до "табору миру" щодо війни Росії проти України і до нього належать представники різних країн з різними поглядами.

"Папа Римський виступає за мир. Кіссінджер виступає за мир. Ми були в Німеччині, там є шановний філософ Габермас, лівий, не з нашої політичної спільноти. Але він говорить те саме, що й ми. Є американці, республіканці, бізнесмени світового масштабу".

На думку Орбана, голос за припинення вогню та мирну угоду стає дедалі сильнішим.

"Це також принесе економічне полегшення, тому що поки триває війна і Захід відповідає санкціями, ні інфляція, ні ціни на енергоносії не впадуть", - вважає він.

Орбан також розкритикував ЄС за енергетичні санкції проти Росії і відсутність консультацій з власними народами щодо цього питання.

"Угорщина лідирує в цьому, тому що ми регулярно консультуємося з угорським народом щодо найскладніших європейських питань і навіть залучаємо його до прийняття рішень", - наголосив Орбан.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Монумент Імре Надя на Площі мучеників у Будапешті

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Угорські студенти покладають квіти на могилу Імре Надя, 2011 рік

Від початку повномасштабного нападу Росії на Україну між Будапештом та Києвом регулярно відбуваються конфлікти через те, що уряд Орбана гальмує санкції проти російського енергетичного сектору і заважає ізоляції Росії.

Президент Зеленський та інші українські високопосадовці критикують таку позицію.

24 лютого Віктор Орбан засудив напад Росії на Україну, і відразу визначив червону лінію у підтримці жертви агресії:

жодного залучення Угорщини до війни

жодної військової допомоги

жодної підтримки енергетичних санкцій проти Росії.

"Угорщина не повинна бути втягнута в цей військовий конфлікт, тому що для нас пріоритетом номер один є безпека угорського народу. Тому ні про відправлення військовослужбовців, ні про відправку військової техніки в Україну не може бути й мови. Ми також не можемо приймати пропозиції від лівих, які поставили б під загрозу постачання енергії та газу в Угорщині, а також це поставило б під загрозу скорочення рахунків сімей за комунальні послуги", - пояснив він.

Орбан пообіцяв надавати гуманітарну допомогу Україні, і вона дійсно надходила - як від держави, так і від низки угорських неурядових організацій. Також Угорщина від початку війни відкрила кордон для переселенців з України і прийняла сотні тисяч українців.

Орбан одночасно пояснював, що війна трапилася через незгоду Росії з розширенням НАТО.

"НАТО розширюється на схід, і Росії стає все менш комфортно. Росіяни висунули дві вимоги: щоб Україна проголосила нейтралітет і щоб НАТО не приймало Україну. Цих гарантій безпеки росіянам не дали, тому вони вирішили взяти їх силою зброї. Бачення політики безпеки Росії полягає в тому, що для того, щоб почуватися в безпеці, вони повинні бути оточені нейтральною зоною", - заявив Орбан в інтерв'ю Mandiner 2 березня.

Саме через позицію Угорщини обговорення шостого пакета санкцій ЄС проти Росії затягнулося на весь травень. Уряд Орбана двічі затримав його запровадження - спочатку через небажання запровадження ембарго на постачання російської нафти, потім Будапешт вимагав і домігся виключення з санкційного списку патріарха Кирила.

В підсумку санкційний пакет запровадили лише 3 червня.