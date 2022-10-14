Путін анонсував згортання мобілізації в Росії

1 година тому

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Президент Володимир Путін заявив, що мобілізаційний план РФ на час війни в Україні, який оголосили у вересні, ось-ось буде виконано.

Про це він сказав під час візиту до Астани.

За його словами, із запланованих 300 тис. бійців вже мобілізовано 223 тис., додатковий призов не планується.

"У рамках часткової мобілізації додаткових заходів не планують, в найближчому майбутньому я не бачу в цьому необхідності, приблизно протягом двох тижнів усі мобілізаційні заходи будуть завершені", - заявив Путін.

Він додав, що 33 тис. мобілізованих перебувають у підрозділах, 16 тисяч - вже виконують бойові завдання.

Лінія зіткнення в Україні становить 1,1 тис. кілометрів, тримати її лише контрактниками неможливо, вважає президент РФ.

Крім того, Путін заявив, що більше немає потреби у масованих ударах по Україні.

"Поки що інші завдання. З 29 об'єктів сім не було вражено, як це планувало міноборони. Але вони їх добирають, ці об'єкти поступово", - заявив президент РФ.

Путін додав, що Росія готова до перемовин по Україні і заявив, що це Київ відмовляється від діалогу.

Водночас він додав, що ні про що не шкодує і не ставить собі за мету знищення України.

"Те, що відбувається сьогодні - малоприємно, м'яко кажучи. Але все те саме ми б отримали трохи пізніше, тільки в гірших для нас умовах", - заявив Путін.