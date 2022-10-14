Криза у Британії: Ліз Трасс звільнила головного соратника та скасувала зниження податків

1 година тому

Автор фото, Reuters

Прем'єрка Британії Ліз Трасс звільнила свого головного міністра, з яким прийшла до влади трохи більше місяця тому, і скасувала оголошені разом із ним масштабні реформи, через які в країні вибухнула фінансова й політична криза.

Замість звільненого Квазі Квартенга Трасс призначила Джеремі Ганта, який має репутацію зваженого політика з досвідом роботи на ключових посадах в уряді: він був і міністром охорони здоров'я, і ​​головою МЗС, і навіть кандидатом у прем'єри.

Трасс сказала, що їй дуже шкода розлучатися із Квартенгом. Але нічого не робити вона не могла - у країні вже два тижні лютує рукотворна криза.

Її спровокували плани Трасс та Квартенга витратити додатково чверть трильйона фунтів, щоб знизити податки, пожвавити мляву економіку та підтримати населення субсидіями. Проблема в тому, що вони не повідомили, звідки візьмуть гроші.

Така велика дірка у бюджеті, хай навіть у планах на папері, налякала фінансистів усього світу та союзників Британії. Курс фунта і ціни держборгу впали, а потім посипалися рейтинги правлячої Консервативної партії.

Пенсійна система опинилася на межі краху, і центробанку довелося включити на повну потужність друкарський верстат, щоб запобігти системній кризі, допомогти уряду та врятувати пенсійні фонди.

Однак цей захід був тимчасовим - до цієї п'ятниці, 14 жовтня. Перед загрозою нової стадії кризи Трасс відкликала міністра фінансів із Вашингтона, де він спілкувався зі здивованими колегами з інших розвинених країн, і звільнила його.

На пресконференції вона пояснила своє рішення "національними інтересами" та пообіцяла не змінювати загальний курс свого уряду на зниження податків. Але поки що зробила крок у зворотному напрямку і скасувала зниження податку на прибуток для бізнесу.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Трасс та Квартенг за три тижні до відставки міністра фінансів

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Завдяки цьому безпрецедентному для щойно призначеної прем'єрки повороту головної політичної лінії уряду на 180 градусів дірка у бюджеті скоротилася на 18 млрд фунтів.

Якщо врахувати, що початкові плани Трасс передбачали зниження податків на 45 млрд фунтів на рік, і вона вже раніше була змушена відмовитися від оголошеного зниження прибуткового податку для громадян із найвищою зарплатою на 2 млрд на рік, оголошеної сьогодні відмови від головної обіцянки Трасс-прем'єрки членам своєї партії все одно не вистачить, щоби збалансувати бюджет.

Вона натякнула, що для цього доведеться різати витрати - проти чого виступають і опозиція, і економісти. Вони кажуть, що новий раунд економії підірве економіку ще більше, оскільки реальні доходи британців не зростають уже понад 10 років поспіль, інфляція - рекордна, а фінансування лікарень, шкіл та інфраструктури скорочується з кожним роком.

Рейтинги Трасс уже пробили дно. Згідно з останнім опитуванням Ipsos, вона стала найнепопулярнішим прем'єром у сучасній історії країни, її діяльність схвалюють лише 16%.

Вона намагалася наслідувати Маргарет Тетчер. Але в результаті зробила один з тих крутих розворотів, які не допускала "залізна леді", знаменита фразою "Леді не дозволить, щоб нею крутили", що стала по суті девізом тетчеризму.

Для правлячих консерваторів через два роки будуть вибори. З нинішніми рейтингами та з Трасс на чолі партії їхні шанси наближаються до нуля.

Тому на пресконференції Трасс запитували про одне: чому вона не пішла слідом за міністром фінансів? Свою платформу вони створювали і представляли тандемом, а відмова від ключових реформ лише за кілька тижнів після їхнього оголошення ставить під сумнів репутацію та довіру до прем'єра.

Ліз Трасс вислухала три такі питання від Daily Telegraph, Sun та ВВС, і відповіла всім однаково: залишилася, оскільки так потрібно для країни, а винні у кризі полохливі фінансові ринки та важка ситуація у світі.

Після четвертого питання від ITV про те, чи готова вона вибачитися перед партією за те, що знищила її репутацію розумної політичної сили, Трасс видала той самий набір заготовлених фраз про майбутнє зростання економіки, сказала "Дякуємо всім" і буквально втекла від преси.

На кинуте їй слідом запитання: "А вибачитися?" відповіді не було.