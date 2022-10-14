Легендарну картину Ван Гога залили супом. Усе заради клімату

Ієн Янгз

Кореспондент з питань дозвілля

32 хвилин(и) тому

Кліматичні активісти облили рідиною, схожою на томатний суп, картину Ван Гога із зображенням соняшників у Національній галереї в Лондоні.

На кадрах видно, як двоє людей у футболках Just Stop Oil відкривають банки та виливають їхній вміст на шедевр, а потім приклеюють руки до стіни.

Поліція повідомила, що заарештувала двох людей.

У галереї повідомили, що картина була закрита склом і тому не була пошкоджена.

У заяві йдеться: "Сьогодні вранці близько 11 ранку двоє людей увійшли до кімнати 43 Національної галереї. Як виглядало, пара приклеїла себе до стіни поряд із картиною Ван Гога "Соняшники" (1888). Вони також кинули на картину речовину червоного кольору - схожу на томатний суп".

У музеї додали, що відвідувачів попросили звільнити приміщення і викликали поліцію, зараз на місці працюють правоохоронці.

"Рама зазнала незначних пошкоджень, але картина неушкоджена. Двох людей заарештували", - йшлося у заяві.

Підпис до фото, Національна галерея зберігає понад 2300 творів мистецтва

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Поліція повідомила: "Офіцери швидко прибули на місце події в Національній галереї сьогодні вранці після того, як двоє протестувальників Just Stop Oil вилили якусь речовину на картину, а потім приклеїли себе до стіни.

"Обох заарештували за злочинне пошкодження та посягання за обтяжливих обставин. Офіцери зараз їх відклеюють".

На відео п'ятничного інциденту видно, як протестувальниця кричить: "Що дорожче? Мистецтво чи життя? Чи воно коштує дорожче, ніж їжа? Дорожче, ніж справедливість? Вас більше хвилює захист картини чи захист нашої планети та людей?"

Вона також згадала кризу вартості життя та "мільйони замерзлих, голодних сімей", які "не можуть дозволити собі навіть розігріти банку супу".

Картина є однією із семи робіт Ван Гога з циклу "Соняшники", створених у 1888 і 1889 роках, п'ять із яких виставлені в галереях і музеях по всьому світу. Художник створив їх для прикраси свого будинку в Арлі, Франція, перед візитом свого друга, художника Поля Гогена.

Галерея називає картини з соняшниками "одними з найвідоміших і найулюбленіших робіт Ван Гога".

Ця акція відбулася через три місяці після того, як члени тієї самої групи обклеїли папером картину Джона Констебля "Віз для сіна" у тій же галереї.