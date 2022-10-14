Смертельні фонтани у центрі Тбілісі. Трьох підлітків вдарило струмом, дівчинка загинула

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Мерія Тбілісі Підпис до фото, Парк Ваке - одне з улюблених місць відпочинку мешканців Тбілісі

Трьох підлітків вдарило струмом у фонтані парку Ваке в центрі Тбілісі. В результаті тринадцятирічна дівчинка загинула, хлопчиків, що були з нею, вдалося врятувати.

Діти постраждали, коли спробували дістати м'яч, що впав у фонтан. Цей фонтан за кілька днів до того урочисто відкрили після багатомісячного і коштовного ремонту.

Інцидент вже спровокував різку реакцію суспільства аж до закликів до відставки мера Тбілісі Кахи Каладзе, який натомість пообіцяв суворо покарати винних.

Трагедія сталася 13 жовтня. Як повідомляє Эхо Кавказа з посиланням на очевидців, діти гралися в м'яча і впустили його у фонтан. Коли вони спробували дістати його з води, їх вдарило струмом.

Двох підлітків змогли врятувати лише завдяки щасливому випадку, розповідає перехожа.

"Коли я проходила повз, раптом пролунали крики. Діти лежали у воді. Інші діти кликали на допомогу. Одна людина стрибнула всередину, щоб витягти їх. Спочатку вона визволила одну дитину, потім другу. Діти плакали, що там третя. Цей чоловік більше не міг увійти - стільки разів, скільки він входив, його сильно било струмом. Коли фонтани нарешті вимкнули, знайшли третю дитину. Вона вже не подавала ознак життя", - згадує очевидець.

Автор фото, Мерія Тбілісі

Двоє постраждалих дітей, яких привезли до тбіліської клініки, були у важкому стані, повідомляє Грузія Online. Одного з них довелося під'єднати до апарату штучної вентиляції легень.

Їхній стан стабілізувався лише наступного дня, діти вступили в контакт з батьками. Одного з них виписали додому.

За інформацією МВС Грузії, кримінальну справу порушено за статтею про порушення правил безпеки під час проведення гірничих, будівельних чи інших робіт.

Справа викликала значний резонанс в країні.

Не чекаючи на результати розслідування, мер Тбілісі Каха Каладзе пообіцяв суворо покарати винних.

"Це дуже важкий факт, ми шоковані звісткою. Щодо розслідування, то воно розпочалося, залучені всі відповідні органи. Очевидно, що винних буде покарано", - сказав Каладзе.

Автор фото, Мерія Тбілісі

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При цьому напередодні трагедії столична мерія саме завершила ремонт на місці трагедії.

Мер Каха Каладзе лише за день до трагедії, 12 жовтня, разом із головою міських зборів урочисто відкрив фонтани, запросивши містян відвідати місце відпочинку.

"У нас є можливість представити громадськості відновлений малий каскад та круглий фонтан, приходьте, насолоджуйтесь", - заявив Каладзе.

В опозиції вважають, що мер столиці має взяти на себе відповідальність та подати у відставку. Із заявою щодо цього питання перед ЗМІ виступив лідер "Єдиного національного руху" Ніка Мелія.

"Я пішов би у відставку на місці мера, у мене не вистачило б моральних сил далі обіймати цю посаду, - заявив політик. - Причиною всього цього є корупція, вона як бомба сповільненої дії в будь-якому середовищі, в кожному здавалося б безпечному місці, вона вбиває. Каладзе має розуміти, що брати на себе політичну відповідальність - це тягар. Не вийде витерти руки об пересічного виконавця проєкту".

За даними грузинських ЗМІ, загалом проєкт реновації парку Ваке, включаючи роботи з благоустрою та інфраструктури, обійшовся в 11,9 млн доларів. Роботи виконувала компанія, яка виграла відразу низку тендерів, оголошених мерією Тбілісі.