Геґрід у фільмах про Гаррі Поттера. Помер актор Роббі Колтрейн

1 година тому

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Актор Роббі Колтрейн, найбільш відомий за роллю Геґріда у фільмах про Гаррі Поттера, помер у віці 72 років.

У своїй заяві його агентка Белінда Райт назвала Колтрейна "унікальним талантом".

"Протягом наступних десятиліть Роббі, мабуть, найкраще запам'ятають як Геґріда… роль, яка принесла радість і дітям, і дорослим, спрямовувала потік листів від шанувальників щотижня протягом 20 років", - сказала вона.

Роббі Колтрейн - британський актор шотландського походження. Одна з його найбільш відомих ролей - детектив у серіалі "Крекер", який показували з 1993 до 1996 року. Також він знімався у стрічках - "12 друзів Оушена", "З пекла", "Ван Хелсінг" та "Великі сподівання".

Втім світову славу йому принесла роль чудернацького велетня Рубеуса Геґріда у серії фільмів про Гаррі Поттера.