Під час атаки дронів на Київ загинуло подружжя. Жінка була вагітна на 6-му місяці

4 годин(и) тому

Автор фото, EPA

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що загалом під час атаки російських дронів вранці 17 жовтня загинули четверо киян.

З-під завалів ураженого житлового будинку, куди влучив дрон, дістали тіла жінки та молодого подружжя.

"Молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності", - написав Кличко.

Від ударів дронів-камікадзе в Києві вранці пошкоджено енергетичну інфраструктуру і житловий будинок у центрі столиці.

Станом на 13.00, з-під завалів витягли 19 людей, але роботи ще тривають. Всього міська влада підтвердила, що вранці в Києві було п'ять "прильотів" в центрі міста.

Автор фото, Reuters

Російська влада свідомо хоче залишити Київ та всю Україну загалом без опалення та електроенергії, заявив Кличко.

"Вони хочуть гуманітарної катастрофи для того, щоб люди гинули від відсутності тепла. Вони руйнують не лише енергетичну систему - вони руйнують всю країну", - заявив журналістам столичний мер.

А у своєму фейсбуці він повідомив, що загалом зранку на Київ летіли 28 випущених російськими військами дронів.

"28 дронів зранку летіли в бік Києва. Завдяки нашим ЗСУ, ППО, більшість летючих терористів збили", - повідомив мер.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович також додав, що ППО збила три крилатих ракети, які летіли на столицю.