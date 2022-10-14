Чи буде наступ з Білорусі? Прощання з лікаркою "Охматдит". Теленовини ВВС

У випуску 14 жовтня:

  • Що означає ультиматум української влади Червоному Хресту? Говоримо з директором Інституту світової політики Євгеном Магдою.
  • На Київщині попрощалися з лікаркою Оксаною Леонтьєвою. Вона загинула від російської ракети.
  • Чи вдасться Україні поповнити запаси озброєння? Аналізує колишній посадовець НАТО Джеймі Шей.
  • Чи відправить Лукашенко білорусів воювати в Україну? Колишній посол України у Білорусі Роман Безсмертний про приховану мобілізацію в Білорусі.
  • Чи наважиться Путін викорастити ядерну зброю? Кореспондент ВВС Стів Розенберг з Москви.
  • Українська дипломатична боротьба за прихильність африканських країн. Розповідає кореспондент ВВС Георгій Ерман.

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