Чи буде наступ з Білорусі? Прощання з лікаркою "Охматдит". Теленовини ВВС
У випуску 14 жовтня:
- Що означає ультиматум української влади Червоному Хресту? Говоримо з директором Інституту світової політики Євгеном Магдою.
- На Київщині попрощалися з лікаркою Оксаною Леонтьєвою. Вона загинула від російської ракети.
- Чи вдасться Україні поповнити запаси озброєння? Аналізує колишній посадовець НАТО Джеймі Шей.
- Чи відправить Лукашенко білорусів воювати в Україну? Колишній посол України у Білорусі Роман Безсмертний про приховану мобілізацію в Білорусі.
- Чи наважиться Путін викорастити ядерну зброю? Кореспондент ВВС Стів Розенберг з Москви.
- Українська дипломатична боротьба за прихильність африканських країн. Розповідає кореспондент ВВС Георгій Ерман.
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