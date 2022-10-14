Чи буде наступ з Білорусі? Прощання з лікаркою "Охматдит". Теленовини ВВС

1 година тому

У випуску 14 жовтня:

Що означає ультиматум української влади Червоному Хресту? Говоримо з директором Інституту світової політики Євгеном Магдою.

На Київщині попрощалися з лікаркою Оксаною Леонтьєвою. Вона загинула від російської ракети.

Чи вдасться Україні поповнити запаси озброєння? Аналізує колишній посадовець НАТО Джеймі Шей.

Чи відправить Лукашенко білорусів воювати в Україну? Колишній посол України у Білорусі Роман Безсмертний про приховану мобілізацію в Білорусі.

Чи наважиться Путін викорастити ядерну зброю? Кореспондент ВВС Стів Розенберг з Москви.

Українська дипломатична боротьба за прихильність африканських країн. Розповідає кореспондент ВВС Георгій Ерман.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.